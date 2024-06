Analytici: Britská banka začne s redukciou úrokových sadzieb v auguste

Londýn 12. júna (TASR) - Britská centrálna banka by mala so znižovaním úrokových sadzieb začať v auguste. Predpokladajú to takmer všetci ekonómovia oslovení agentúrou Reuters, pričom väčšina z nich sa zároveň domnieva, že Bank of England (BoE) pristúpi do konca roka ešte k jednej redukcii.



Podľa prieskumu Reuters na vzorke 65 analytikov, až na dvoch všetci očakávajú, že BoE pristúpi k redukcii úrokových sadzieb na augustovom zasadnutí. Dvaja ekonómovia predpokladajú, že banka počká až do septembra.



BoE bola jednou z prvých centrálnych bánk, ktorá po skončení pandémie nového koronavírusu začala so zvyšovaním úrokových sadzieb v reakcii na výrazné zrýchľovanie inflácie. Od decembra 2021 do augusta 2023 zvýšila britská centrálna banka hlavnú úrokovú sadzbu o 515 bázických bodov na 5,25 %, čo predstavuje 16-ročné maximum.



V apríli sa inflácia zmiernila na 2,3 % a priblížila sa tak k inflačnému cieľu BoE stanovenému na 2 %. Svoje maximum dosiahla miera inflácie v Británii v októbri 2022, keď predstavovala 11,1 %. Ekonomika Británie podľa najnovších údajov štatistikov v apríli stagnovala, čo podporuje zníženie úrokových sadzieb, avšak inflácia v oblasti služieb a miezd, ktoré BoE pozorne sleduje, sa naďalej drží okolo 6 %.



Aj napriek tomu viac než polovica oslovených ekonómov (35 zo 65) predpokladá, že centrálna banka pristúpi do konca roka celkovo k dvom redukciám úrokových sadzieb. V obidvoch prípadoch pritom počítajú so znížením o 25 bázických bodov. V závere tohto roka by tak hlavná úroková sadzba v Británii mala dosahovať 4,75 %.



Ďalších 24 odhaduje tiež dve redukcie, avšak výraznejšie. Počítajú s tým, že BoE zníži kľúčovú sadzbu o 75 bázických bodov na 4,50 % a traja ďalší rátajú so znížením až na 4,25 %. Zostávajúci traja oslovení analytici predpokladajú v tomto roku iba jednu redukciu, a to o 25 bázických bodov na 5 %.