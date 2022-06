Analytici čakajú ďalšie zníženie úrokových sadzieb v Rusku

Moskva 7. júna (TASR) - Ruská centrálna banka pristúpi koncom tohto týždňa k ďalšej redukcii hlavnej úrokovej sadzby s cieľom zvýšiť úverovanie a podporiť ekonomiku. Tempo zníženia by sa však malo oproti predchádzajúcim rozhodnutiam výrazne spomaliť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila prieskum medzi analytikmi.



Od konca februára, keď centrálna banka pár dní po invázii ruských vojsk na Ukrajinu sadzbu viac než zdvojnásobila na 20 %, ju do dnešných dní zredukovala už o 900 bázických bodov. Naposledy 26. mája na mimoriadnom zasadnutí o 300 bázických bodov zo 14 na 11 %, čo bolo tretie zníženie v tomto rozsahu po sebe. Koncom mája zároveň dodala, že "ponecháva otvorenú možnosť zníženia sadzby na ďalších zasadnutiach".



Teraz analytici počítajú s ďalšou redukciou kľúčovej sadzby, odhadujú však, že zníženie bude miernejšie. Z 26 oslovených analytikov 17 očakáva, že na piatkovom zasadnutí (10. 6.) centrálna banka zredukuje hlavnú úrokovú sadzbu o 100 bázických bodov na 10 %. Ako uviedli analytici z MKB Investments, banka sa bude snažiť stimulovať ekonomiku v najväčšej možnej miere.



Hlavná ekonómka Alfa Bank Natalia Orlovová však patrila k niekoľkým analytikom, ktorí počítajú s iným vývojom. Ona sama očakáva, že banka sadzbu ponechá na terajších 11 %. Ako povedala, centrálna banka už znížila sadzbu v dostatočnej miere a pokračovanie v tomto trende by mohlo viesť firmy a domácnosti k vyčkávaniu ďalšieho zníženia, takže by si úvery vo väčšej miere ani tak nezačali brať.