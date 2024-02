Analytici čakajú pokles sadzieb v júni, takmer štvrtina verí aprílu

Frankfurt nad Mohanom 29. februára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) zníži úrokové sadzby s najväčšou pravdepodobnosťou v júni. Na tom sa zhodli zhruba dve tretiny ekonómov, ktorí sa zúčastnili na najnovšom prieskume agentúry Reuters. Avšak v prípade ďalších možných termínov sa názory výrazne líšili, pričom takmer štvrtina ekonómov stále počíta so znížením sadzieb už v apríli. Informovala o tom agentúra Reuters.



Väčšina predstaviteľov ECB vrátane šéfky Christine Lagardovej a prezidenta nemeckej centrálnej banky Joachima Nagela je presvedčených, že ECB potrebuje viac údajov o vývoji miezd, než sa rozhodne pristúpiť k redukcii sadzieb. Tie sú momentálne na rekordnej úrovni, pričom depozitná sadzba dosahuje 4 %. Keďže údaje o vývoji miezd za 1. kvartál budú známe v máji, vyzerá to tak, že prvé zníženie úrokových sadzieb sa dá očakávať na júnovom zasadnutí.



S tým počítajú aj takmer dve tretiny ekonómov oslovených agentúrou Reuters. Z celkovo 73 opýtaných júnový termín predpokladá 46 ekonómov. Odhadujú, že v júni zníži ECB úrokové sadzby o prvých 25 bázických bodov.



Stále však nemalá časť ekonómov očakáva, že ECB začne s uvoľňovaním menovej politiky už v apríli. S touto možnosťou počíta 17 ekonómov. A 10 oslovených analytikov je presvedčených, že ECB počká až do 2. polroka. Iba s marcovým termínom prvého zníženia úrokových sadzieb nepočíta nikto.