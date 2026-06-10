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Analytici: Cena ropy a rast úrokov môžu spomaliť zotavovanie priemyslu
ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia SR v apríli 2026 zrýchlila tempo medziročného poklesu na 3,2 % oproti marcovým 0,8 %.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Vysoká cena ropy a opätovný nárast úrokov v eurozóne majú potenciál spomaliť zotavovanie európskeho aj slovenského priemyslu. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o aprílovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Relatívne vysoká energetická náročnosť slovenského priemyslu pritom zvyšuje aj jeho zraniteľnosť voči energetickým šokom. Aj tento rok bude domáci priemysel navyše nútený vyrovnávať sa s domácou fiškálnou konsolidáciou a tlakom na rast miezd (napríklad výrazné zvýšenie minimálnej mzdy),“ spresnil.
„Vo výhľade nájdeme aj pozitívne impulzy, ktoré by priemysel mohli už v tomto roku podporiť - od nábehu produkcie nových plne elektrických modelov v kľúčovom automobilovom priemysle, cez spustenie štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce, až po nepriame efekty nemeckej fiškálnej bazuky (pozitívny impulz pre subdodávateľov na nemecký trh),“ dodal Koršňák.
Maximilián Wéber, analytik Slovenskej sporiteľne doplnil, že slovenský priemysel zostane v roku 2026 pod tlakom geopolitického napätia, celkovej neistoty aj pokračujúcich obchodných vojen. Kľúčovými externými faktormi budú najmä vývoj cien energií, stav zahraničného dopytu a miera obchodnej neistoty. Aktuálna kríza v Iráne má dosah aj na slovenskú ekonomiku, ktorá je energeticky náročná, a to najmä cez ceny energií, ale aj cez dodávateľské reťazce a finančné trhy.
„Riziká pre energeticky náročné odvetvia tak zostávajú zvýšené a môžu ďalej zvyšovať tlak na konkurencieschopnosť slovenského priemyslu. Vývoj cien energií je obzvlášť relevantný pre Slovensko, ktoré v porovnaní aj s inými výrobne orientovanými ekonomikami strednej Európy, ako sú Poľsko, Nemecko či Maďarsko, vykazuje vyššiu energetickú náročnosť svojho hospodárstva. V porovnaní s priemerom EÚ čelia slovenské podniky nadpriemerným cenám energií a niekedy dokonca vyšším ako v krajinách s porovnateľnými nákladmi práce ako sú Estónsko alebo Portugalsko,“ uzavrel Wéber.
ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia SR v apríli 2026 zrýchlila tempo medziročného poklesu na 3,2 % oproti marcovým 0,8 %. Priemysel tak vykázal nižšiu produkciu tretí mesiac po sebe. Na aprílovom výsledku sa negatívne prejavilo oslabenie až v dvoch tretinách priemyselných odvetví. Celkovo z 15 sledovaných odvetví priemyslu zaznamenalo medziročný pokles výkonu desať. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne (oproti marcu 2026) priemyselná produkcia nezmenila.
„Relatívne vysoká energetická náročnosť slovenského priemyslu pritom zvyšuje aj jeho zraniteľnosť voči energetickým šokom. Aj tento rok bude domáci priemysel navyše nútený vyrovnávať sa s domácou fiškálnou konsolidáciou a tlakom na rast miezd (napríklad výrazné zvýšenie minimálnej mzdy),“ spresnil.
„Vo výhľade nájdeme aj pozitívne impulzy, ktoré by priemysel mohli už v tomto roku podporiť - od nábehu produkcie nových plne elektrických modelov v kľúčovom automobilovom priemysle, cez spustenie štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce, až po nepriame efekty nemeckej fiškálnej bazuky (pozitívny impulz pre subdodávateľov na nemecký trh),“ dodal Koršňák.
Maximilián Wéber, analytik Slovenskej sporiteľne doplnil, že slovenský priemysel zostane v roku 2026 pod tlakom geopolitického napätia, celkovej neistoty aj pokračujúcich obchodných vojen. Kľúčovými externými faktormi budú najmä vývoj cien energií, stav zahraničného dopytu a miera obchodnej neistoty. Aktuálna kríza v Iráne má dosah aj na slovenskú ekonomiku, ktorá je energeticky náročná, a to najmä cez ceny energií, ale aj cez dodávateľské reťazce a finančné trhy.
„Riziká pre energeticky náročné odvetvia tak zostávajú zvýšené a môžu ďalej zvyšovať tlak na konkurencieschopnosť slovenského priemyslu. Vývoj cien energií je obzvlášť relevantný pre Slovensko, ktoré v porovnaní aj s inými výrobne orientovanými ekonomikami strednej Európy, ako sú Poľsko, Nemecko či Maďarsko, vykazuje vyššiu energetickú náročnosť svojho hospodárstva. V porovnaní s priemerom EÚ čelia slovenské podniky nadpriemerným cenám energií a niekedy dokonca vyšším ako v krajinách s porovnateľnými nákladmi práce ako sú Estónsko alebo Portugalsko,“ uzavrel Wéber.
ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia SR v apríli 2026 zrýchlila tempo medziročného poklesu na 3,2 % oproti marcovým 0,8 %. Priemysel tak vykázal nižšiu produkciu tretí mesiac po sebe. Na aprílovom výsledku sa negatívne prejavilo oslabenie až v dvoch tretinách priemyselných odvetví. Celkovo z 15 sledovaných odvetví priemyslu zaznamenalo medziročný pokles výkonu desať. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne (oproti marcu 2026) priemyselná produkcia nezmenila.