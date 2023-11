Analytici: Ceny domov v Nemecku klesnú výraznejšie, než sa očakávalo

Berlín/Londýn 24. novembra (TASR) - Ceny domov v Nemecku klesnú v tomto a budúcom roku výraznejšie, než sa pôvodne predpokladalo. Uviedli to analytici oslovení agentúrou Reuters s tým, že vysoké úrokové sadzby tlačia dopyt prudko nadol.



Ceny nehnuteľností klesli v Nemecku oproti maximu zaznamenanému v minulom roku o viac než 10 %. Dôvodom je prudké zvýšenie úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou (ECB). Za 15 mesiacov ich banka zvýšila o 450 bázických bodov. Vysoké úrokové sadzby a rastúce životné náklady prinútili veľký počet Nemcov upustiť od zámeru kúpiť dom, zároveň však zasiahli aj do výstavby komerčných realít a spôsobili najväčšiu realitnú krízu v Nemecku za posledné desaťročia. Časť firiem oznámila bankrot, ďalšie sú na jeho pokraji a stavebná aktivita klesla oproti jeseni minulého roka zhruba o tretinu.



Prieskum na vzorke 14 expertov z oblasti realít uskutočnený od 15. do 23. novembra ukázal, že analytici očakávajú tento rok pokles cien domov v priemere o 8 %. V poklese by mali pokračovať aj na budúci rok, pričom analytici odhadujú, že dosiahne 2,8 %. V predchádzajúcej prognóze z augusta uvádzali, že tento rok klesnú ceny domov o 5,6 % a v roku 2024 počítajú s nulovým rastom.



"Vysoké úrokové sadzby vytlačili z nemeckého trhu s nehnuteľnosťami približne polovicu z potenciálnych záujemcov, čo povedie k zníženiu cien domov v tomto, ale aj ďalších rokoch," povedal analytik z krajinskej banky BayernLB Sebastian Schnejdar. Zároveň dodal, že výrazne vzrástli náklady na vykurovanie, elektrickú energiu aj komunálne poplatky, čo zvyšuje celkové náklady pre vlastníkov domov.