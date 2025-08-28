< sekcia Ekonomika
Analytici: Ceny nehnuteľností budú rásť
Analytik 365.bank upozornil, že miernym rizikom pre ceny sú prípadné majetkové dane prijaté/zvýšené v rámci štátnych konsolidačných plánov.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Ceny nehnuteľností budú medziročne rásť, v budúcom roku však už pravdepodobne tesne pod dvojcifernou úrovňou. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o cenách nehnuteľností v 2. štvrťroku 2025, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Nehnuteľnosti sú dnes viac ako dvojnásobne drahšie ako v roku 2010 a naše prognózy aktuálne hovoria o pokračovaní rastu cien podporovaného nedostatkom nových ponúk, rastom cenovej hladiny a priaznivejším úrokovým prostredím. Protivietor môže byť vývoj ekonomiky, kde výhľad nie je optimistický, ale nateraz by sa priamo do nákupného správania pri nehnuteľnostiach premietať nemal,“ spresnil.
Analytik 365.bank upozornil, že miernym rizikom pre ceny sú prípadné majetkové dane prijaté/zvýšené v rámci štátnych konsolidačných plánov. „To by však záležalo na konkrétnej štruktúre a prejavilo by sa až v strednodobom horizonte,“ dodal Boháček.
„Na slovenskom realitnom trhu naďalej prevažuje dopyt nad ponukou. Zníženie úrokových sadzieb v druhej polovici roka 2024 prispelo k zvýšenému záujmu o úvery na bývanie, predovšetkým o hypotéky. Záujem o kúpu nehnuteľností zároveň podporuje aj opätovný reálny rast miezd a pretrvávajúca nízka miera nezamestnanosti. Mnohé domácnosti očakávajú ďalší rast cien nehnuteľností, čo ich motivuje neodkladať rozhodnutie o kúpe bývania a uskutočniť ho v relatívne krátkom čase. Vývoj cien zároveň výrazne ovplyvňuje aj konkrétny región či lokalita, kde sa nehnuteľnosť nachádza,“ doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.
ŠÚ SR informoval, že aktuálne ceny nehnuteľností v 2. štvrťroku 2025 na Slovensku vzrástli medziročne o 11,3 %. Už druhý štvrťrok za sebou tempo medziročného rastu cien zotrvalo nad úrovňou 10 %. Výraznejšie aktuálne medziročné zdražovanie zaznamenali existujúce nehnuteľnosti (+11,4 %), pri nových nehnuteľnostiach rástli ceny o niečo pomalšie (+10,5 %).
„Nehnuteľnosti sú dnes viac ako dvojnásobne drahšie ako v roku 2010 a naše prognózy aktuálne hovoria o pokračovaní rastu cien podporovaného nedostatkom nových ponúk, rastom cenovej hladiny a priaznivejším úrokovým prostredím. Protivietor môže byť vývoj ekonomiky, kde výhľad nie je optimistický, ale nateraz by sa priamo do nákupného správania pri nehnuteľnostiach premietať nemal,“ spresnil.
Analytik 365.bank upozornil, že miernym rizikom pre ceny sú prípadné majetkové dane prijaté/zvýšené v rámci štátnych konsolidačných plánov. „To by však záležalo na konkrétnej štruktúre a prejavilo by sa až v strednodobom horizonte,“ dodal Boháček.
„Na slovenskom realitnom trhu naďalej prevažuje dopyt nad ponukou. Zníženie úrokových sadzieb v druhej polovici roka 2024 prispelo k zvýšenému záujmu o úvery na bývanie, predovšetkým o hypotéky. Záujem o kúpu nehnuteľností zároveň podporuje aj opätovný reálny rast miezd a pretrvávajúca nízka miera nezamestnanosti. Mnohé domácnosti očakávajú ďalší rast cien nehnuteľností, čo ich motivuje neodkladať rozhodnutie o kúpe bývania a uskutočniť ho v relatívne krátkom čase. Vývoj cien zároveň výrazne ovplyvňuje aj konkrétny región či lokalita, kde sa nehnuteľnosť nachádza,“ doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.
ŠÚ SR informoval, že aktuálne ceny nehnuteľností v 2. štvrťroku 2025 na Slovensku vzrástli medziročne o 11,3 %. Už druhý štvrťrok za sebou tempo medziročného rastu cien zotrvalo nad úrovňou 10 %. Výraznejšie aktuálne medziročné zdražovanie zaznamenali existujúce nehnuteľnosti (+11,4 %), pri nových nehnuteľnostiach rástli ceny o niečo pomalšie (+10,5 %).