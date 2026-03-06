< sekcia Ekonomika
Analytici Ceny palív môžu stúpnuť od ďalšieho týždňa až o sedem centov
Napätie sa prejavuje najmä v oblasti Hormuzského prielivu. Zvýšené bezpečnostné riziko v regióne komplikuje prepravu, zvyšuje náklady na poistenie lodí a časť flotily vyčkáva mimo rizikovej oblasti.
Autor TASR
Bratislava 6. marca (TASR) - Rast cien ropy na svetových trhoch po eskalácii napätia na Blízkom východe môže už v najbližších dňoch zdražiť pohonné látky na Slovensku. Analytici očakávajú, že ceny benzínu a nafty by mohli v budúcom týždni vzrásť približne o dva až sedem centov za liter. V piatok na to upozornili analytici Malcom Finance a XTB.
Cena severomorskej ropy Brent sa počas minulého týždňa zvýšila približne zo 71,3 na 72,87 dolára (62,72 eura) za barel (159 litrov). Prudší rast nastal po 28. februári, keď USA a Izrael uskutočnili koordinované vojenské údery na ciele v Iráne. V piatok hodnota ropy Brent dosahovala takmer 85 dolárov za barel. Analytici sa ale zhodujú, že cena ropy v najbližšom období môže rásť až k hranici 100 dolárov za barel, čo by sa výrazne odrazilo aj na cene pohonných látok.
„Globálne trhy s ropou sa v tejto chvíli presúvajú z režimu fundamentov do režimu logistického rizika. Nejde už len o to, koľko ropy je na trhu, ale či ju bude možné bezpečne a plynulo prepravovať cez kľúčové dopravné uzly,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Malcom Finance Jaroslav Ton.
Napätie sa prejavuje najmä v oblasti Hormuzského prielivu. Zvýšené bezpečnostné riziko v regióne komplikuje prepravu, zvyšuje náklady na poistenie lodí a časť flotily vyčkáva mimo rizikovej oblasti.
Odborníci odhadujú, že náklady na poistenie lodí v Perzskom zálive môžu stúpnuť približne o 25 až 50 %. To sa následne premieta do nákladov na dopravu a do cien palív. Rýchlejšie sa tento vývoj zvyčajne prejavuje pri nafte, ktorá je bližšie ku konečnému spotrebiteľovi a reaguje citlivejšie na logistické prirážky. Jej cena už vzrástla približne o 17 % a v krátkom čase prekonala tempo rastu samotnej ropy.
Analytik XTB Matej Bajzík zároveň upozornil na napätie, ktoré pozastavenie prepravy cez Hormuzský prieliv a bezpečnostné incidenty v oblasti spôsobilo na európskom energetickom trhu. Cena zemného plynu na referenčnom európskom trhu prudko vzrástla na približne 55 eur za megawatthodinu (MWh), pričom od začiatku týždňa stúpla približne o 40 %.
Podľa analytikov by dlhšie obmedzenie dopravy mohlo ovplyvniť aj samotnú ponuku ropy na trhu. Niektoré producentské krajiny majú totiž len obmedzené skladovacie kapacity. Ak by nemohli ropu vyvážať, boli by nútené obmedziť ťažbu.
(1 EUR = 1,1618 USD)
