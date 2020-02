Analytici: Ceny potravín rástli medzimesačne najviac od roku 1997

Bratislava 14. februára (TASR) – Najvýraznejší medzimesačný nárast v januári zaznamenali ceny potravín a nealkoholických nápojov, a to o 2,2 %. Ceny potravín rástli v prvom mesiaci tohto roka medzimesačne najviac od roku 1997. Skonštatovali to analytici s tým, že ceny potravín boli vyššie ako očakávania najmä v dôsledku pokračujúceho rastu cien mäsa na svetovom trhu.



Ceny potravín so zníženou DPH v januári 2020 po očistení o vplyv zmeny nepriamych daní medzimesačne výrazne rástli, a to o 7,6 %. Uviedli to analytici úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS) v komentári k vývoju inflácie. Nižšia DPH na vybrané potraviny sa tak zatiaľ nepremietla plnou mierou do ich cien. Podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka to však bolo očakávané. "Iné faktory pôsobiace na rast cien potravín sú dominantnejšie a v konečnom dôsledku dochádza 'iba' k pomalšiemu zdražovaniu potravín po zavedení opatrenia do praxe. Na druhej strane, je potrebné povedať, že pre január je, takpovediac, typický medzimesačný nárast cien potravín a opakuje sa takmer každý rok," dodala analytička WOOD & Company Eva Sadovská.



Dynamika medziročného rastu cien potravín sa podľa Koršňáka zmiernila z 5,2 % na 4,4 % najmä vďaka silnejšiemu bázickému efektu, "keď zdražovanie potravín v úvode minulého roka podporil aj nakoniec zrušený špeciálny odvod obchodných reťazcov".



Na vývoj cien potravín v posledných mesiacoch vplývajú podľa Sadovskej rôzne iné faktory, ako napríklad africký mor ošípaných, ktorý má vplyv na vyššie ceny mäsa. "Svoju rolu však zohrávajú aj, takpovediac, mzdové náklady súvisiace s príplatkami za prácu v noci či cez víkend alebo samotný rast minimálnej mzdy," podotkla analytička. Cenotvorbu v prípade potravín však podľa jej slov ovplyvňujú aj počasie, stav úrody na Slovensku alebo vo svete a s tým súvisiace ceny agrokomodít na svetových trhoch.



V oblasti bývania a energií narástli ceny oproti decembru o 1,7 %. Medzimesačný nárast cien bol podľa analytičky ovplyvnený najmä vyššími cenami zberu odpadu o 12 %, elektriny o 8 % a plynu o 1,5 %. Sadovská poznamenala, že obciam sa zvyšujú poplatky za skládkovanie zmiešaného komunálneho odpadu, preto mnohé z nich pristúpili k zvyšovaniu cien za odpad pre občanov. Vyššie ceny elektriny a plynu boli podľa nej očakávané, ide o regulované ceny.



Dopytová inflácia sa zrýchlila nad očakávania. "V januári rástli najmä ceny tovarov spojených s dopravou a najmä ceny tlače (rekreácia a kultúra) napriek poklesu DPH. Dopytová inflácia by sa mala počas celého roka 2020 pohybovať nad úrovňou 2 %," vyčíslili analytici ÚMS.



K zrýchleniu medziročnej inflácie v januári v dôsledku silného bázického efektu opäť prispeli aj ceny pohonných látok. Aktuálny pokles cien ropy by sa však podľa analytikov ÚMS mal preniesť do spomalenia dynamiky cien pohonných látok v nasledujúcom období.



Sadovská tiež poukázala na to, že v posledných mesiacoch Slovensko podľa Eurostatu obsadzuje popredné "nelichotivé" priečky v raste cien tovarov a služieb, ale aj samotných potravín a nealkoholických nápojov. "Ani v januári sme tak zrejme neopustili popredné priečky a zaznamenali sme jeden z najrýchlejších rastov cien tovarov a služieb v EÚ," zdôraznila.



V roku 2019 dosiahla celková inflácia na Slovensku úroveň 2,7 %. Aj v tomto roku analytička očakáva, že ceny tovarov a služieb porastú, avšak pomalším tempom ako vlani, a to v rozpätí 2 – 2,5 %. "Približne o 3 % by sme si mali priplatiť za energie, v prípade potravín očakávame nárast cien o vyše 2 %," doplnila. Postupne by sa spomaľovanie ekonomického rastu malo začať podpisovať aj pod mierne spomaľovanie rastu cien tovarov a služieb. Koršňák rovnako predpokladá, že inflácia už mohla dosiahnuť svoj vrchol a v nasledujúcich mesiacoch by sa dynamika jej medziročného rastu mohla začať pomaly zmierňovať.



Štatistický úrad SR v piatok zverejnil januárový vývoj cien tovarov a služieb. Spotrebiteľské ceny sa medzimesačne, teda oproti decembru 2019, zvýšili o 1,2 %. Medziročne vzrástli o 3 %, a to už tretíkrát po sebe. Takýto rast cien tovarov a služieb bol podľa Sadovskej na Slovensku evidovaný aj v decembri a v novembri 2019. Rýchlejší rast cien tovarov a služieb (teda o vyše 3 %) bol naposledy evidovaný počas roku 2012.