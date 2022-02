Analytici: Ceny potravín v najbližšej dobe môžu atakovať úroveň 10 %

Na snímke základné potravinárske výrobky v obchodných reťazcoch. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 14. februára (TASR) - Medziročné tempo rastu cien potravín bude v najbližších mesiacoch pravdepodobne atakovať úroveň 10 %. Vyplýva to z komentára analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS) k januárovej inflácii zverejnenej Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.spresnili analytici Z NBS.myslí si Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.Inflácia by sa však podľa Koršňáka až do konca roka mala udržať nad úrovňou 5 %, pričom jej nárast v priemere za celý rok by sa mal pohybovať až okolo úrovne 7 %.upozornil.priblížila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.Najvyššiu úroveň by podľa nej inflácia potravín mala dosiahnuť v prvom kvartáli, a to okolo 7 %. Následne by už malo prísť k spomaleniu medziročného tempa rastu cien potravín a nealkoholických nápojov. Kým v v roku 2021 boli energie (elektrina, plyn a teplo) medziročne lacnejšie, v roku 2022 sa tento trend otočil, a to pod vplyvom rastúcich cien energií na svetových trhoch počas vlaňajšieho roka.dodala Sadovská.ŠÚ SR v pondelok informoval, že medziročná hodnota inflácie v januári 2021 vzrástla na 8,4 %, najviac ju potiahli rastúce ceny energií a potravín. Medzimesačne ceny vzrástli o 2,7 %.