Analytici: Ceny ropy budú pokračovať v raste aj budúci týždeň
Autor TASR
Londýn 22. marca (TASR) - Ceny ropy by mali pokračovať v raste aj na začiatku budúceho týždňa. Pritom tento týždeň uzatvorila cena ropy Brent na najvyššej úrovni za takmer štyri roky. Očakávajú to analytici, ktorí vychádzajú z najnovších hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Iránu a následnej reakcie Teheránu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Trump v sobotu (21. 3.) varoval, že ak Irán „do 48 hodín úplne neotvorí Hormuzský prieliv, zničí jeho elektrárne“. Výrazne tak eskaloval konflikt, ktorý sa začal 28. februára po útoku USA a Izraela na Irán. Deň predtým pritom Trump hovoril o „ukončení vojny“.
Napätie na trhoch následne vzrástlo ešte viac, keď Teherán na Trumpove hrozby v nedeľu reagoval, že ak USA zaútočia na iránske elektrárne, Hormuzský prieliv uzatvorí úplne. Navyše, zameria sa aj na infraštruktúru v regióne prepojenú s americkými firmami vrátane energetických a odsoľovacích zariadení.
Najnovší vývoj udalostí tak signalizuje, že ceny ropy pôjdu budúci pondelok opätovne nahor, uviedli analytici. Cena ropy Brent s májovým kontraktom pritom vzrástla uplynulý piatok na záver obchodovania o 3,26 % na 112,19 USD (97,09 eura) za barel (159 litrov). To je najvyššia úroveň od júla 2022. Za celý týždeň vzrástla cena Brentu o 8,8 %.
„Trumpove hrozby vyhnali neistotu na trhoch na ešte vyššie úrovne. Ak od tohto ultimáta neustúpi, ceny ropy pôjdu v pondelok výrazne nahor,“ povedal analytik zo spoločnosti IG Tony Sycamore.
„Jednoznačne to povedie k ďalšej eskalácii, čo znamená vyššie ceny ropy. Niektorí očakávajú a myslím si, že sa mýlia, že Irán ustúpi,“ povedala Amrita Senová, zakladateľka spoločnosti Energy Aspects.
Od útoku na Irán Teherán odpovedal útokmi na prístavy a energetickú infraštruktúru okolitých štátov ako Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Spojené arabské emiráty (SAE) a Katar. Navyše, takmer úplne uzatvoril kľúčový Hormuzský prieliv, cez ktorý sa dostalo iba pár lodí.
Zatiaľ sa však vyhol útokom na veľké odsoľovacie zariadenia, ktoré zabezpečujú dodávky pitnej vody pre milióny tamojších obyvateľov. Ak by Teherán spôsobil na týchto zariadeniach veľké škody, niektoré mestá na Blízkom východe sa podľa amerického think-tanku Atlantic Council stanú do pár týždňov neobývateľné.
(1 EUR = 1,1555 USD)
