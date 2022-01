Analytici: Samsungu by mal vo 4. kvartáli dosiahnuť rekordný zisk

Soul 5. januára (TASR) - Juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics by mala vo 4. kvartáli dosiahnuť rekordný prevádzkový zisk v prepočte vyše 11 miliárd eur. Firma ťaží najmä z výroby pamäťových čipov, dopyt po ktorých sa dlhodobo drží na vysokej úrovni.



Prevádzkový zisk najväčšieho svetového výrobu smartfónov a pamäťových čipov by mal za 4. kvartál minulého roka dosiahnuť 15,2 bilióna wonov (11,24 miliardy eur), ukázal prieskum spoločnosti Refinitiv na vzorke 14 analytikov. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať medziročný rast o 68 %, pričom by tesne prekročil doterajší rekord za 4. kvartál z roku 2017. Vtedy dosiahol 15,15 bilióna wonov.



Zisk divízie čipov sa odhaduje na 9,7 bilióna wonov. V prípade potvrdenia prognózy by to znamenalo zvýšenie zisku na viac než dvojnásobok oproti 4. štvrťroku 2020. Za dané obdobie dosiahol zisk divízie čipov Samsungu 3,85 bilióna wonov.



Prevádzkový zisk mobilnej divízie by mal podľa analytikov dosiahnuť za posledný kvartál minulého roka zhruba 3 bilióny wonov. To by znamenalo rast o 24 %. Juhokórejský koncern oznámi predbežné výsledky v piatok 7. januára.



(1 EUR = 1352,91 KRW)