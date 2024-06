Analytici Citi očakávajú prvé zníženie sadzieb Fed v septembri

New York 10. júna (TASR) - Americký Federálny rezervný systém (Fed) začne znižovať svoje úrokové sadzby až v septembri, a nie v júli. Uviedli to ekonómovia banky Citi po zverejnení údajov z trhu práce v USA, ktorý v máji nečakane ožil vytvoril viac pracovných miest, než sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Teraz očakávam zníženie úrokových sadzieb v tomto roku v septembri, novembri a decembri dohromady o 75 bázických bodov," uviedli ekonómovia banky v poznámke pre klientov.



"Správa o pracovných miestach však nemení náš názor, že nábor ľudí aj širšia ekonomika sa spomaľujú a že to v konečnom dôsledku vyprovokuje Fed, aby v najbližších mesiacoch reagoval sériou škrtov," dodali.



Predseda Fedu Jerome Powell a menový výbor tak pravdepodobne odložia akékoľvek zmeny menovej politiky v júni a júli a počkajú si na ďalšie údaje o spomaľovaní ekonomickej aktivity a inflácie.



Americké ministerstvo práce minulý týždeň oznámilo, že počet nových pracovných miest v USA mimo poľnohospodárstva v máji vzrástol o 272.000 v porovnaní s konsenzom analytikov na úrovni 175.000 a prognózou Citi vo výške 140.000. Ale aj miera nezamestnanosti mierne vzrástla.



"Predstavitelia Fedu reagujú na mesačné údaje, čo znamená, že správa o trhu práce stačí na to, aby zostali v režime čakania a pozorovania situácie o niečo dlhšie," napísali ekonómovia Citi. Ale zároveň vzhľadom na vytrvalý rast nezamestnanosti, aj keď pomalý, a širšie zhoršovanie situácie na trhu práce predpovedajú, že Fed sa pripojí k iným veľkým centrálnym bankám a začne v septembri so sériou znižovania úrokových sadzieb o 25 bázických na každom nasledujúcom stretnutí až na konečnú sadzbu 3,25 – 3,5 %.