Analytici: Deficit napriek zníženiu stále patrí medzi najvyššie v EÚ
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Deficit slovenských verejných financií sa minulý rok medziročne znížil približne o 0,9 percentuálneho bodu (p. b.) na 4,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Slovensko sa tak priblížilo k priemeru Európskej únie (EÚ), ktorý vlani predstavoval 3,1 % HDP. Napriek zlepšeniu však SR stále patrí medzi najviac deficitné ekonomiky v EÚ, upozornili v aktuálnom komentári analytici Národnej banky Slovenska (NBS).
„K medziročnému zlepšeniu prispeli najmä nižšie výdavky na pomoc s energiami a prijatý konsolidačný balíček, ktorého vplyv bol však slabší, ako sa čakalo,“ zhodnotili. Deficit bol lepší aj oproti schválenému rozpočtu, čo podľa analytikov ovplyvnili dočasné faktory ako presun nákupu vojenskej techniky do budúcnosti, či neočakávaná dividenda, pričom prispeli aj úspory na bežných výdavkoch. Negatívne pôsobili výrazne nižšie daňové príjmy.
„Rozpočtové deficity v Európskej únii sa v roku 2025 výraznejšie nemenili. Približne polovica krajín pokračovala len v pozvoľnej konsolidácii verejných financií, pričom zadlženie im vzrástlo. Podobný vývoj zaznamenalo aj Slovensko,“ priblížili ekonómovia.
Najvyšší deficit si udržalo Rumunsko (-7,9 %), nasledované Poľskom (-7,3 %) a Belgickom (-5,2 %). Vyšší schodok ako Slovensko malo ešte Francúzsko (-5,1 %) a Maďarsko (-4,7 %). Na opačnej strane rebríčka sa nachádzajú prebytkové krajiny ako Cyprus (3,4 %), Dánsko (2,9 %), Írsko (1,8 %), ale aj Grécko (1,7 %) a Portugalsko (0,7 %). Vďaka konsolidačným opatreniam sa deficit podarilo najviac znížiť Rumunsku, najväčšie zhoršenie zaznamenalo Luxembursko.
Napriek snahám vlád o konsolidáciu je verejný dlh v mnohých krajinách EÚ stále na vzostupnej ceste, upozornili analytici NBS. Hrubý dlh vlani vo väčšine z nich vzrástol a zadlženie kleslo len v ôsmich na čele s Gréckom a Cyprom. Maastrichtskú hranicu 60 % HDP stále prekračuje viac ako polovica krajín EÚ a minulý rok ju prekonalo aj Slovensko s dlhom na úrovni 61,4 % HDP. Najnižší dlh si dlhodobo udržiavajú Estónsko, Bulharsko a Luxembursko.
