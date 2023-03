Analytici: Deficit zahraničného obchodu SR sa v úvode roka zmiernil

Bratislava 10. marca (TASR) - Zahraničný obchod SR aj v úvode roka zostával deficitný, hoci v medziročnom porovnaní sa už rozsah deficitu ďalej nerozširoval. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k dátam o januárovom zahraničnom obchode SR, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"K čiastočnému zlepšeniu bilancie v úvode roka prispeli silnejšie vývozy (viditeľné aj v čiastočnom zotavení produkcie exportných odvetví) aj očakávaná korekcia v dovozoch, ktoré boli na konci roka umelo nafukované technickými dovozmi plynu," vysvetlil.



Bilancia zahraničného obchodu by sa podľa Koršňáka mala začať stabilnejšie zlepšovať až po významnejšom a stabilnejšom odznení úzkych hrdiel v automobilovom priemysle. "Predpokladáme, že úzke hrdlá v dodávkach čipov sa už čiastočne uvoľnili (v porovnaní s jarou minulého roka, keď kulminovali), avšak v nejakej miere najskôr pretrvajú aj v tomto roku. Návratu zahraničného obchodu k prebytkom budú stále brániť i vysoké ceny energetických surovín, ktoré už ostanú dlhodobo nad úrovňami spred konfliktu na Ukrajine, a ktoré zdvíhajú nominálne dovozy," myslí si Koršňák.



"Aj v úvode tohto roka pravdepodobne ešte okreše vývozy aj oslabený externý dopyt v dôsledku energetickej krízy v Európe či výpadky vývozov časti energeticky náročných odvetvi (kovy, chémia). Očakávame preto, že bilancia zahraničného obchodu zostane deficitná aj počas väčšiny mesiacov tohto roka, hoci smerom k záveru roka by sa jej deficit mohol začať pomaly zmierňovať aj pod vplyvom čiastočne uvoľnených úzkych hrdiel v kľúčovom automobilovom priemysle," dodal analytik UniCredit Bank.



"Zahraničný obchod v januári opäť skončil v deficite, avšak výrazne menej než v závere minulého roka. Prvýkrát od začiatku roka 2021 sme zaznamenali pokles nominálneho objemu dovozu v kategórii minerálnych olejov a príbuzných materiálov, kam patria aj energetické komodity. To je neklamným znakom upokojovania situácie na energetických trhoch. Import aj export rástli o niečo viac než 10 % medziročne, obe kategórie boli ťahané najmä aktivitou v automobilovom priemysle," doplnil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



ŠÚ SR v piatok v predbežnej správe informoval, že zo SR sa v januári 2023 vyviezol tovar v hodnote 8,5 miliardy eur pri medziročnom raste o 10,7 %. Dovoz tovaru sa zvýšil o 10,3 % na 8,9 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo napriek tomu pasívne v objeme 408,4 milióna eur, teda bolo o 10,6 milióna vyššie ako v januári 2022.