< sekcia Ekonomika
Analytici: Do konca roka bude priemysel tlmený energetickou krízou
Pozitívny impulz by smerom k záveru roka, ale skôr až v tom budúcom, mohol dostať aj európsky zbrojársky priemysel. Nepriamo z toho môžu ťažiť aj slovenskí priemyselníci.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Aj po zbytok roka bude rast domáceho priemyslu tlmený dosahmi energetickej krízy, ktorá na ceny energií pre podniky na Slovensku doľahla relatívne viac ako v niektorých iných krajinách EÚ, či transformáciou európskeho automobilového priemyslu. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o júlovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Letné zníženie ciel na vývozy áut z Európy na americký trh by síce mohlo zmierňovať pokles domácej produkcie áut určenej pre americký trh, avšak prepad pravdepodobne úplne nezastaví, len zmierni. Na pozitívnej strane, s postupujúcim rokom by priemysel mohol začať dostávať pozitívny impulz z uvoľnenejšej menovej politiky Európskej centrálnej banky, ktorá by sa s miernym oneskorením mala postupne prelievať aj do reštartu dopytu po investičných tovaroch v Európe,“ spresnil.
Zdôraznil, že pozitívny impulz by smerom k záveru roka, ale skôr až v tom budúcom, mohol dostať aj európsky zbrojársky priemysel. Nepriamo z toho môžu ťažiť aj slovenskí priemyselníci. „Predpokladáme ale, že prevažne len ako súčasť subdodávateľského reťazca,“ uzavrel Koršňák.
„Predpokladáme, že negatívny medziročný výkon bude priemyselná produkcia zaznamenávať aj po zvyšok roka, pričom za celý rok by mohol dosiahnuť viac než dvojpercentný pokles,“ doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.
Dopyt po priemyselných výrobkoch je podľa neho v súčasnosti brzdený ekonomickým spomalením, ktoré je výsledkom problémov v medzinárodnom obchode a dlhodobejších geopolitických turbulencií. Toto oslabuje výkonnosť globálnej ekonomiky, ako aj kľúčových európskych ekonomík, ktoré sú dôležitými obchodnými partnermi slovenských priemyselníkov.
„Jedným z kľúčových faktorov oživenia priemyslu tak bude hospodárska výkonnosť u našich zahraničných obchodných partnerov, najmä Nemecka, kde pozorujeme snahy o fiškálny impulz do ekonomiky,“ dodal Horňák.
ŠÚSR v stredu informoval, že priemyselná produkcia Slovenska v júli zrýchlila tempo medziročného poklesu na 4,6 %, oproti júnovým 3,6 %. Priemysel tak vykázal nižší výkon štvrtý mesiac po sebe. Produkcia v tomto kľúčovom odvetví slovenského hospodárstva bola medziročne nižšia už šiestykrát od začiatku roka, jedinou výnimkou bol marec.
„Letné zníženie ciel na vývozy áut z Európy na americký trh by síce mohlo zmierňovať pokles domácej produkcie áut určenej pre americký trh, avšak prepad pravdepodobne úplne nezastaví, len zmierni. Na pozitívnej strane, s postupujúcim rokom by priemysel mohol začať dostávať pozitívny impulz z uvoľnenejšej menovej politiky Európskej centrálnej banky, ktorá by sa s miernym oneskorením mala postupne prelievať aj do reštartu dopytu po investičných tovaroch v Európe,“ spresnil.
Zdôraznil, že pozitívny impulz by smerom k záveru roka, ale skôr až v tom budúcom, mohol dostať aj európsky zbrojársky priemysel. Nepriamo z toho môžu ťažiť aj slovenskí priemyselníci. „Predpokladáme ale, že prevažne len ako súčasť subdodávateľského reťazca,“ uzavrel Koršňák.
„Predpokladáme, že negatívny medziročný výkon bude priemyselná produkcia zaznamenávať aj po zvyšok roka, pričom za celý rok by mohol dosiahnuť viac než dvojpercentný pokles,“ doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.
Dopyt po priemyselných výrobkoch je podľa neho v súčasnosti brzdený ekonomickým spomalením, ktoré je výsledkom problémov v medzinárodnom obchode a dlhodobejších geopolitických turbulencií. Toto oslabuje výkonnosť globálnej ekonomiky, ako aj kľúčových európskych ekonomík, ktoré sú dôležitými obchodnými partnermi slovenských priemyselníkov.
„Jedným z kľúčových faktorov oživenia priemyslu tak bude hospodárska výkonnosť u našich zahraničných obchodných partnerov, najmä Nemecka, kde pozorujeme snahy o fiškálny impulz do ekonomiky,“ dodal Horňák.
ŠÚSR v stredu informoval, že priemyselná produkcia Slovenska v júli zrýchlila tempo medziročného poklesu na 4,6 %, oproti júnovým 3,6 %. Priemysel tak vykázal nižší výkon štvrtý mesiac po sebe. Produkcia v tomto kľúčovom odvetví slovenského hospodárstva bola medziročne nižšia už šiestykrát od začiatku roka, jedinou výnimkou bol marec.