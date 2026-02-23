< sekcia Ekonomika
Analytici: Dolár stratil časť svojho statusu bezpečného prístavu
Analytici: Dolár od roku 2024 stratil časť svojho statusu bezpečného prístavu
Autor TASR
Londýn 23. februára (TASR) - Americký dolár od roku 2024 stratil časť svojho statusu bezpečného prístavu v obdobiach neistoty, uviedli analytici banky ING. Dodali však, že celkový globálny dopyt po dolári sa neznížil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Dolárový index sa vlani prepadol takmer o 10 %, čo bol jeho najhorší ročný výkon od roku 2017. Negatívny vplyv na dolár mala nepredvídateľná obchodná politika USA, colné hrozby prezidenta Donalda Trumpa voči spojencom a jeho verbálne útoky na americkú centrálnu banku (Fed).
ING vo svojej správe uviedla, že dolár v porovnaní s rokom 2024 stratil časť hodnoty ako bezpečný prístav, meranej trojmesačnou koreláciou medzi dolárovým indexom, americkými akciami a 10ročnými dlhopismi vlády USA.
Podľa analytikov banky sa však slabosť dolára v tejto fáze javí skôr ako cyklická než štrukturálna, pričom pri pohľade na globálne používanie dolára sa zatiaľ neukazujú signály zrýchľovania dedolarizácie v globálnych aktívach, pasívach, trhových obchodoch a transakciách.
Nezávislosť Fedu je základným pilierom globálnej finančnej stability. Ak by americká centrálna banka neprimerane znížila úrokové sadzby, mohlo by to spôsobiť „útek od dolára“, uviedla ING.
Banka predpokladá, že pokles dolára v tomto roku bude menší než v minulom. Očakáva, že euro ukončí rok na úrovni 1,22 USD oproti súčasným približne 1,18 USD.
