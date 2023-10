Analytici: Domácnosti budú pre nízke úspory v spotrebe stále opatrné

Bratislava 4. októbra (TASR) - Spotreba domácností bude pre vysokú infláciu aj naďalej narážať na svoje limity. Pre nízke úspory a vyššie úroky budú domácnosti v spotrebe ešte opatrné. Zhodli sa na tom analytici v komentároch k medziročnému poklesu tržieb v slovenskom maloobchode, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Spotreba domácnosti síce bude naďalej narážať na svoje limity plynúce z nadpriemernej inflácie a mala by tak ostať utlmená aj v nasledujúcich mesiacoch, svoje dno už však zjavne našla. Očakávané zmiernenie inflácie a opätovne obnovenie mierneho rastu reálnych príjmov domácnosti by mohlo smerom k záveru roka stabilizovať spotrebu, nízke úspory domácnosti i vyššie úroky však najskôr budú brániť jej rýchlemu zotaveniu," uviedol analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.



Tržby v slovenskom maloobchode boli podľa údajov ŠÚ SR v auguste tohto roka medziročne nižšie o 2,1 %, medziročný pokles tak zaznamenávajú už siedmy mesiac za sebou. Najviac pritom utrpeli najmä hyper- a supermarkety, ale aj predajne s obuvou, textilom či drogériou.



Ako uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák odrazila sa na tom zvýšená inflácia, vyčerpanie úspor domácností a tiež výrazný pokles reálnych miezd. "Predpokladáme, že tento trend bude pokračovať aj po zvyšok tohto roka, avšak spomínané negatívne faktory sa budú zmierňovať," uviedol Horňák.



Hoci spomaľovanie rastu cien bude pokračovať aj v najbližších mesiacoch, podľa Horňáka domácnosti ostávajú v spotrebe opatrné a budú sa skôr snažiť dotvárať stratené úspory. "Aj preto očakávame, že spotreba domácností v tomto roku medziročne poklesne, avšak už v budúcom roku by sa mohla vrátiť na rastovú trajektóriu," dodal Horňák.



Koršňák pripomenul, že maloobchodné tržby sa v auguste podľa ŠÚ SR medzimesačne zvýšili o 1,7 %. Dodal, že augustové zotavenie tržieb v maloobchode ťahal najmä potravinový segment a, naopak, tržby v nepotravinovom segmente sa v porovnaní so začiatkom leta znížili. Zmierňujúca sa cena potravín sa tak podľa analytika prejavuje aj na spotrebnom správaní domácností, ktoré prestávajú škrtiť nákupy.



"Prejavuje sa to na systematickom raste tržieb v predaji potravín, ktorý pozorujeme už od mája tohto roka i na postupnom zmierňovaní dynamiky medziročného poklesu tržieb. Vyššia cena však stále prikláňa spotrebiteľov viac smerom k veľkým obchodným sieťam, ktoré vedia lepšie využiť výnosy z rozsahu a byť tak cenovo konkurencieschopnejšie," doplnil Koršňák.