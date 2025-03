Analytici: Dynamika rastu miezd na Slovensku sa v tomto roku spomalí

Bratislava 4. marca (TASR) - Dynamika rastu miezd na Slovensku sa v roku 2025 spomalí. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o priemernej mzde zamestnancov v hospodárstve v roku 2024 a vo 4. štvrťroku 2024, ktoré v utorok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"V tomto roku očakávame ďalšie spomalenie dynamiky rastu miezd, keďže nominálne mzdy už nebude podporovať silná spätná indexácia miezd," spresnil Koršňák.



Upozornil, že rast priemernej mzdy v ekonomike by mal v dôsledku nevyhnutnej konsolidácie verejných financií pribrzďovať aj verejný sektor. "A keďže inflácia sa tento rok opätovne zrýchli k 4 %, reálne mzdy v ekonomike by podľa našich prepočtov mali spomaliť k 1 %," dodal analytik UniCredit Bank.



"Dynamika miezd spomalila viac, než sme čakali. Oproti štvrtému kvartálu predminulého roka sa platy zvýšili o 4,7 %, najpomalšie za uplynulé štyri roky. Spomalenie bolo citeľné naprieč všetkými sektormi," doplnili analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP).



Zamestnanci na Slovensku a v Česku podľa IFP doplatili na infláciu viac ako iní v regióne. Kým vo väčšine krajín EÚ už mzdy po zohľadnení cenového deflátora spotreby domácností predbehli úroveň spred inflačnej krízy, na Slovensku reálna kúpyschopnosť domácností oproti maximu z konca 2021 stále zaostáva o asi 2 %.



"Najviac v regióne V4 bolo zasiahnuté Česko. Naopak, v Poľsku a Maďarsku kumulatívny rast miezd za tri roky prekonal infláciu o vyše 10 %. V Maďarsku to však bolo na úkor výrazných deficitov verejného rozpočtu, ktoré presahovali priemer EÚ aj SR," dodali analytici IFP.



ŠÚ SR informoval, že priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za celý rok 2024 dosiahla 1524 eur, medziročne vzrástla o 6,6 %, teda o 94 eur. Tempo rastu miezd sa síce spomalilo, v roku 2023 sa zvýšili o takmer 10 %, bolo však dostatočné, aby mzdy rástli aj reálne. Po dvoch rokoch prepadov mzdy dosiahli aj reálny rast, a to na úrovni 3,7 %. Bol to najvyšší reálny rast hodnoty zárobkov od roku 2019.