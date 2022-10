Analytici: ECB zvýši úrokové sadzby opäť o 75 bázických bodov

Londýn/Frankfurt nad Mohanom 19. októbra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) pristúpi aj na nasledujúcom zasadnutí koncom októbra k ďalšiemu rekordnému zvýšeniu hlavných úrokových sadzieb. Odhadujú to analytici, podľa ktorých je prudké zvyšovanie úrokových sadzieb jedinou cestou ako zmierniť infláciu, ktorá v eurozóne dosahuje takmer päťnásobok úrovne inflačného cieľa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



O rekordných 75 bázických bodov zvýšila ECB hlavné úrokové sadzby na ostatnom zasadnutí začiatkom septembra. Kľúčová sadzba na hlavné refinančné operácie vzrástla na 1,25 %, sadzba na jednodňové refinančné operácie na 1,50 % a depozitná sadzba na 0,75 %.



Inflačný cieľ ECB je stanovený na 2 %, v septembri však inflácia podľa spresnených údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat dosiahla takmer 10 %. Podľa analytikov oslovených agentúrou Reuters by za 4. kvartál mala dosiahnuť rekordných 9,6 %, čo je viac, než sa predpokladalo minulý mesiac. Potom by sa mala postupne spomaľovať, inflačný cieľ však skôr ako koncom roka 2024 podľa ekonómov nedosiahne.



"Inflácia je extrémne vysoká. Je nevyhnutné, aby úrokové sadzby išli výrazne hore," povedal analytik Brian Martin z ANZ, ktorý odhaduje zvýšenie hlavných sadzieb o 75 bázických bodov. Je jedným z veľkej väčšiny z vyše 60 oslovených analytikov, ktorí odhadujú, že ECB na zasadnutí 27. októbra zvýši kľúčovú refinančnú sadzbu o 75 bázických bodov na 2 % a depozitnú na 1,5 %. Dvaja oslovení analytici dokonca uviedli, že banka by mala ísť ešte viac nahor a depozitnú sadzbu zvýšiť o 100 bázických bodov na 1,75 %. Iba siedmi z viac než 60 účastníkov prieskumu sa domnievajú, že bude stačiť zvýšenie depozitnej sadzby o 50 bázických bodov.