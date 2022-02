Analytička: Na Slovensko má najmarkantnejší dosah čipová kríza

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 15. februára (TASR) - Ekonomika Slovenska v poslednom kvartáli minulého roka vzrástla medziročne o 1,4 %. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR v rámci rýchleho odhadu hrubého domáceho produktu (HDP) a zamestnanosti. Analytici vnímajú tento mierny nárast ako príjemné prekvapenie. Podľa analytikov Úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS) to znamená, že ekonomika aj trh práce odolali vlne variantu delta. Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák dodal, že silnejší záver roka predpovedá pozitívne riziká pre rast HDP v tomto roku. Analytička 365.bank Jana Glasová vyčíslila možný tohtoročný ekonomický rast na 4,5 %.Analytici ÚMS vyzdvihli, že ekonomika za celý rok 2021 dosiahla rast na úrovni troch percent.podotkli.Takisto zdôraznili, že v porovnaní s predchádzajúcimi vlnami pandémie nového koronavírusu sa tá z konca minulého roka niesla v miernejšom duchu.dodali analytici.Spomenuli, že v závere vlaňajška sa síce zvyšoval aj export, ani ten však nedosahoval pôvodné úrovne. Podľa analytikov ÚMS ani podniky nemali priestor pre výraznejšie zlepšenie investičnej aktivity a mesačné štatistiky tiež naznačujú mierne zhoršenie spotreby. Pozitívny vývoj vidia na trhu práce, ktorý si udržal rast. Za celý rok 2021 však zamestnanosť zaznamenala pokles o 0,6 %.Koršňák si myslí, že silnejší záver minulého roka a zjavne aj väčšia odolnosť slovenskej ekonomiky voči vracajúcim sa vlnám pandémie vytvárajú mierne pozitívne riziko pre rast HDP v tomto rokupoznamenal Koršňák.Upozornil však aj na riziká, ktoré by mohli ekonomiku brzdiť. Ide napríklad o úzke hrdlá v globálnych subdodávateľských reťazcoch, vysoké ceny energií a z toho plynúci rekordný rast spotrebiteľských cien.uzavrel analytik.Analytička 365.bank Jana Glasová spresnila, že na Slovensko má najmarkantnejší dosah čipová kríza, ktorá trápi najmä automobilový priemysel. Upozornila aj na vlnu variantu omikron, pre ktorú sa množstvo ľudí ocitne na PN-ke či v karanténe, čo povedie k nižšej spotrebe a aj problémom s výrobou. "Očakávame, že náš ekonomický rast by mohol začať postupne zrýchľovať v druhom polroku 2022, hlavne po ústupe pandémie a po odznení najtvrdších dosahov surovinovej krízy. Medziročný rast nášho HDP by sa v tomto roku mohol pohybovať okolo úrovne 4,5 %," odhadla Glasová.