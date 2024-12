Ekonomický rast výraznejšie neporastie ani v 4. štvrťroku tohto roku

Bratislava 5. decembra (TASR) - Ekonomický rast výraznejšie neporastie ani v 4. štvrťroku 2024. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o raste hrubého domáceho produktu (HDP) v 3. štvrťroku 2024, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Ani v poslednom štvrťroku tohto roka neočakávame citeľnejšie zrýchlenie ekonomického rastu. Slovenská ekonomika by tak v priemere v tomto roku mala podľa našich odhadov vzrásť o 2 %. Výhľad do ďalších štvrťrokov sa pritom zhoršuje, čo ovplyvní najmä čísla budúcoročného rastu ekonomiky. Budúci rok preto predpokladáme spomalenie rastu na 1,6 %, pričom utlmený medziročný rast budeme najskôr pozorovať najmä v prvej polovici roka," spresnil Koršňák.



Z ekonomického rastu budúci rok bude podľa neho uberať aj domáca konsolidácia verejných financií, ktorá zastaví oživenie spotreby a spomalí rast fixných investícií komerčného sektora. Tie by naopak mohli postupne ťažiť z poklesu úrokových sadzieb, či z viacerých ohlásených veľkých investičných projektov ako Volvo, Gotion, či dostavby 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce.



"Ekonomický rast by mali podporiť aj reštartujúce sa verejné investície, najmä v druhej polovici roka, ktoré ale zároveň predstavujú i významné negatívne riziko nášho odhadu rastu ekonomiky v budúcom roku," dodal Koršňák.



"V najbližších kvartáloch vnímame riziká pre ekonomický rast prichádzajúce zo zahraničia. Spomalenie ekonomík našich zahraničných partnerov a stále veľmi slabé náznaky oživenia nedávajú slovenským exportérom veľké nádeje. Obozretní musíme byť aj pri hrozbách a potenciálnych dopadoch vychádzajúcich z rastúceho ekonomického protekcionizmu a obchodných vojen v najväčších svetových ekonomikách. To by sa však malo prejaviť až v priebehu budúceho roka. Pre rok 2024 očakávame rast ekonomiky SR na úrovni 2,2 %," doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



Rok 2025 bude podľa Horňáka poznačený konsolidáciou, pomalým oživením ekonomík EÚ a ďalším zvoľnením monetárnej politiky. "Očakávame, že v rokoch 2025 a 2026 bude slovenská ekonomika medziročne rásť o približne 2 %. Konsolidačné opatrenia budú obmedzovať spotrebu domácností, ale aj investičnú aktivitu vo firmách. V prípade, že nebudú dopady konsolidácie na podnikateľský sektor dostatočne kompenzované pozitívnymi opatreniami, môžu obmedzovať rozvoj slovenských firiem na dlhodobom horizonte a tlmiť tak hospodársky rast," uzavrel analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR informoval, že HDP sa v 3. štvrťroku 2024 medziročne zvýšil o 1,2 % (v stálych cenách, sezónne neupravený). Po sezónnej úprave vzrástol HDP medzikvartálne oproti 2. štvrťroku 2024 reálne o 0,3 %.