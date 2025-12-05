< sekcia Ekonomika
Analytici: Ekonomika by mohla mať tempo rastu ako v 3. kvartáli
ŠÚSR v piatok informoval, že HDP sa v 3. štvrťroku 2025 medziročne zvýšil o 0,9 % (v stálych cenách, sezónne neupravený).
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Rast ekonomiky našiel svoje dno už v druhom štvrťroku 2025, v závere tohto roka by ekonomika SR mohla zaknihovať podobné tempo rastu ako v treťom kvartáli. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o hrubom domácom produkte (HDP) v 3. štvrťroku 2025, ktoré zverejnil v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„V budúcom roku by sa rast ekonomiky mohol zrýchliť jemne nad 1 %, pod vplyvom priaznivejšieho externého prostredia, najmä obnoveného rastu nemeckej ekonomiky - kľúčového obchodného partnera Slovenska. V priemere tento rok očakávame, že slovenská ekonomika medziročne narastie o 0,8 %, zatiaľ čo sa jej rast v budúcom roku jemne zrýchli na 1,3 %,“ spresnil Koršňák.
„Výhľad zostáva zmiešaný a rast ekonomiky by sa mal v závere roka držať stále nad nulou, no výraznejšie zrýchlenie zatiaľ nie je na dohľad. Slabý domáci dopyt bude aj začiatkom roka brzdiť výkonnosť ekonomiky a bude vyžadovať trvalejšie zlepšenie reálnych príjmov domácností,“ priblížil Tomáš Boháček, analytik 365.bank.
Pozitívnu rolu môžu podľa neho zohrať investície a postupné oživenie v priemysle, ale celkový rast bude v najbližších mesiacoch skôr mierny a krehký. Ekonomika tak zostáva v režime pomalého postupu, bez jasného motora, ktorý by ju posunul výraznejšie dopredu.
„Odhad celoročného rastu sme znížili už v predchádzajúcom kvartáli kvôli veľmi slabej ekonomickej výkonnosti, aktuálny odhad na úrovni 0,7 % medziročne v tomto roku tak nateraz ostáva bez zmeny,“ doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.
Jedným zo zásadných faktorov budúceho rastu bude podľa Horňáka ďalší vývoj zahraničného obchodu a s tým súvisiace oživenie európskej ekonomiky, predovšetkým Nemecka. „Predpokladáme, že tamojší fiškálny balík by mohol pomôcť k opätovnému naštartovaniu nemeckého hospodárstva, hoci vzhľadom na jeho charakter bude impulz pre slovenskú ekonomiku nižší,“ poznamenal.
„Pozitívne efekty prinesú aj vplyvy uvoľnenej menovej politiky ECB či prostriedky z plánu obnovy. Rast ekonomiky ovplyvňuje aj prebiehajúca konsolidácia, ktorá ovplyvňuje tohtoročnú ekonomickú výkonnosť, avšak jej ďalšie kolo v budúcom roku bude mať opätovne tlmiaci vplyv na rast ekonomiky. V tomto momente predpokladáme budúcoročný rast ekonomiky na úrovni 1,3 %,“ uzavrel Horňák.
