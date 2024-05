Analytici: Ekonomika SR začiatkom roka odštartovala dynamickým tempom

Bratislava 15. mája (TASR) - Ekonomika SR v 1. štvrťroku 2024 rástla dynamickým tempom. Ekonomický rast podľa predbežného odhadu potiahla konečná spotreba, na presnú štruktúru rastu si ešte bude treba počkať. Uviedol to Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne, v komentári k údajom o rýchlom odhade hrubého domáceho produktu (HDP), ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Analytik očakáva, že slovenská ekonomika bude v tomto roku rásť medziročne o 2 %.



"Rast spotreby by sme mali vidieť jednak na strane domácností ale aj v spotrebe verejnej správy, hoci tu by sa skôr alebo neskôr mala prejaviť aj potreba konsolidácie verejných financií. Spotreba domácnosti bude, respektíve už je, v tomto roku podporená zvyšovaním nominálnych miezd a výrazným znížením tempa inflácie," priblížil Kočiš.



Analytik v tomto roku očakáva, že rast nominálnych miezd bude pokračovať naďalej výrazným tempom, hoci úrovne z minulého roka už nedosiahne. "Návrat k reálnemu rastu miezd posunie domácnosti do komfortnejšej situácie a celková spotreba domácnosti sa v tomto roku vráti do plusu, čo bude jedným z dôvodov, prečo bude naša ekonomika rásť vyšším tempom v porovnaní s minulým rokom," spresnil.



"Očakávame, že rast ekonomiky v tomto roku opäť podporí aj investičná aktivita meraná cez tvorbu hrubého fixného kapitálu, pričom aj v tomto roku by impulzy mali pochádzať z európskych peňazí, a to najmä z plánu obnovy. Zároveň by sme mohli využiť šancu a vo väčšej miere začať čerpať peniaze z nového eurofondového programového obdobia. Na mieru rastu ekonomiky však môžu vplývať aj dosahy narušeného cyklu tvorby zásob z minulého roka, keď postupne odznievali problémy v dodávateľských reťazcoch, čo rozkývalo niektoré makroekonomické ukazovatele," dodal Kočiš. Rast slovenskej ekonomiky by mal podľa neho podporiť aj zahraničný obchod.



"Rastúce reálne mzdy po výraznom poklese inflácie zabezpečujú silné tempo rastu. Spolu s nárastom výdavkov verejnej správy a zdrojov z európskych fondov by mala ekonomika za celý rok svižne prekonať dvojpercentný rast. Dnes je pravdepodobné, že ekonomika sa dostane do blízkosti odhadovaného potenciálu svojho rastu, a to aj bez štandardnej podpory zahraničného obchodu. To sa nestalo posledné tri roky," doplnil Tomáš Boháček, analytik 365.bank.



ŠÚ SR v rýchlom odhade HDP a zamestnanosti podľa metodiky ESA 2010 v stredu informoval, že HDP v stálych cenách v 1. štvrťroku 2024 medziročne vzrástol o 2,7 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medzikvartálne zvýšil o 0,7 % a medziročne vzrástol o 2,7 %.