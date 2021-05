Ekonomika v úvode roka za predpandemickými úrovňami ešte zaostávala

Bratislava 18. mája (TASR) - Ekonomika SR v úvode roka medziročne už rástla, za predpandemickými úrovňami však stále zaostávala. Uviedol to v komentári k rýchlemu odhadu hrubého domáceho produktu Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



"Napriek tomu, že v medziročnom porovnaní už slovenská ekonomika zaznamenala jemný rast, na úrovne spred pandémie zatiaľ ešte nedosiahla a zaostávala za nimi o približne 4,5 %," spresnil.



Ekonomiku v úvode roka podporoval podľa Koršňáka najmä priemysel, ktorý pomerne dobre odolával druhej vlne pandémie. K medzikvartálnemu poklesu HDP podľa neho prispieval najmä klesajúci domáci dopyt, zatiaľ čo aj v medzikvartálnom porovnaní čistý vývoz vykázal najskôr pozitívny príspevok k zmene HDP.



Silnejšie čísla HDP v úvode roka sa podľa analytika podpíšu aj na ekonomickom raste za celý rok. "Náš pôvodný odhad HDP (2,7 %) budeme preto v najbližších týždňoch revidovať smerom nahor, predbežne o približne jeden percentuálny bod k úrovni okolo 3,5 až 4 %," uviedol analytik.



Riziká do budúcich štvrťrokov podľa neho prináša stále najmä pandémia, ale z rastu môžu významnejšie ukrajovať i problémy na ponukovej strane. Už v druhom štvrťroku by zotavovanie slovenskej ekonomiky mal pribrzďovať globálny nedostatok polovodičov (čipov), ktorý sa podpísal aj na odstávke časti slovenského automobilového priemyslu, najmä v máji.



Problémy s polovodičmi by pritom podľa neho nemuseli mať len krátkodobý charakter a vo vracajúcich sa vlnách by mohli pretrvať i niekoľko kvartálov.



"To by mohlo komplikovať prípadné uzatváranie dočasných výpadkov v nasledujúcich mesiacoch a podpísať sa nielen na štvrťročných číslach priemyslu, ale aj jeho celoročných číslach. Ekonomický rast by mohol znova okresať aj prípadný nástup tretej vlny pandémie. Predpokladáme však, že negatívne dopady tretej vlny by už nemali dosahovať rozsah prvých dvoch vĺn pandémie," dodal Koršňák.



Eva Sadovská, analytička WOOD & Company očakáva aj v nasledujúcich štvrťrokoch medziročný rast HDP. "Samozrejme, že všetko bude závisieť od toho, ako Slovensko, ale aj iné ekonomiky budú zvládať boj s COVID-19 v nasledujúcich mesiacoch a kvartáloch," doplnila Sadovská.



"Predpokladáme, že aj v druhom kvartáli sa nášmu hospodárstvu podarí dosiahnuť rast HDP, a to výraznejší ako v prvom štvrťroku. Bude to možné aj vďaka slabej báze z minulého roka. Prepad HDP v 2. kvartáli 2020 bol totiž najsilnejší, na úrovni takmer -11 %. K rastu HDP bude samozrejme naďalej prispievať priemysel a pridá sa aj sektor služieb," myslí si Jana Glasová, analytička 365.bank.



"Očakávame, že za celý tento rok dosiahne rast nášho HDP úroveň okolo 4 %. Negatívne sa v 1. polroku vyvíja hlavne domáca spotreba, ktorá je zasiahnutá horšou situáciou na trhu práce a šetrnejším správaním domácností. Spotreba domácností by mohla začať opäť rásť v druhom polroku. Ťahúňom našej ekonomiky bude ale počas tohto roka hlavne zahraničný dopyt, ktorý pomáha nášmu exportne orientovanému priemyslu," uzavrela Glasová.



ŠÚ SR zverejnil rýchly odhad HDP za prvý štvrťrok 2021. Oproti prvému kvartálu 2020 sa zaznamenal nárast HDP o 0,3 % (v stálych cenách sezónne neočistený), respektíve o 0,5 % (v stálych cenách sezónne očistený). Oproti 4. kvartálu 2020 bol pokles HDP predbežne odhadnutý na úrovni –1,8 %.