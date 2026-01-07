< sekcia Ekonomika
Analytici: Ekonomika začína nový rok s pomalým rastom
Analytik pripomenul, že slovenská ekonomika v súčasnosti rastie tempom pod 1 % a výhľad na najbližšie obdobie nie je o nič priaznivejší.
Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Slovenská ekonomika vstupuje do nového roka s pomalým rastom a prísnymi rozpočtovými cieľmi. Do popredia sa dostávajú témy, ako sú deficit verejných financií, neistota na trhu práce či vývoj cien nehnuteľností. Poukázali na to v aktuálnom komentári analytici Tatra banky.
„Každý vie, že je lepšie, keď ekonomika rastie, ako keď klesá. Z pohľadu dopadov na bežného človeka však rozdiel medzi miernym rastom HDP tesne nad nulou a miernym poklesom pod nulou nie je výrazný. Dlhodobý slabý rast totiž často nestačí na tvorbu nových pracovných miest a tlačí podniky do hľadania úspor, čo sa napokon prejaví zhoršením situácie na trhu práce a vyššou nezamestnanosťou,“ upozornil analytik Andrej Martiška.
Pripomenul, že slovenská ekonomika v súčasnosti rastie tempom pod 1 % a výhľad na najbližšie obdobie nie je o nič priaznivejší. „Trh práce už teraz vykazuje známky ochladzovania a pri neistom vývoji doma aj vo svete čelí viacerým rizikám. Miera nezamestnanosti tak bude dôležitým ukazovateľom, ktorý bude potrebné v tomto roku pozorne sledovať,“ avizoval.
Ostro sledovaným ukazovateľom tohto roka bude aj vývoj deficitu verejných financií, predpokladá analytik Adam Babinec. „Cieľom tretieho konsolidačného balíka je dostať štátny dlh pod hranicu 64 % HDP do roku 2028. Aby sa tento cieľ podarilo splniť, deficit verejnej správy, teda rozdiel medzi príjmami a výdavkami štátu, má v roku 2026 dosiahnuť 4,1 % HDP,“ priblížil.
Mnohí odborníci podľa analytika upozorňujú, že naplnenie stanoveného cieľa nebude jednoduché. Konsolidačné opatrenia totiž môžu spomaliť rast ekonomiky a skomplikovať celé úsilie. „Ak by vláda nedosiahla cieľovú úroveň deficitu v roku 2026, stratégia na udržanie dlhu by bola ohrozená a vyžiadala by si nový a rozsiahlejší balík úspor,“ varoval Babinec.
Pre väčšinu Slovákov bude podľa analytika Borisa Fojtíka zaujímavé sledovať aj vývoj cien nehnuteľností. „V treťom štvrťroku 2025 naznačil trh ich stabilizáciu. Pri zachovaní výšky úrokových sadzieb, miernej neistote na trhu práce a rastúcej ponuke nehnuteľností môžeme v roku 2026 očakávať spomalenie medziročného rastu cien na jednociferné úrovne,“ avizoval.
Za pozornosť bude podľa neho tento rok stáť aj trh práce, najmä vývoj počtu zahraničných zamestnancov na Slovensku. Napriek náznakom ochladzovania pracovného trhu sa totiž mesačný prílev zahraničných pracovníkov v roku 2025 viac ako zdvojnásobil. „Otázkou zostáva, ako tento trend ovplyvní ďalší rok slabého ekonomického rastu a súbežný pokles domácej populácie v aktívnom veku,“ doplnil analytik.
