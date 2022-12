Analytici: Ekonomiku počas leta potiahli nahor najmä automobilky

Bratislava 6. decembra (TASR) - Ekonomiku počas leta potiahli nahor najmä automobilky. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom hrubého domáceho produktu (HDP) za 3. štvrťrok 2022, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Zverejnená štruktúra rastu HDP potvrdila, že ekonomiku počas leta potiahlo nahor najmä čiastočné uvoľnenie úzkych hrdiel v automobilovom priemysle. To sa ukázalo najmä na obnovení medziročného rastu pridanej hodnoty v spracovateľskom priemysle (o 4,5 %) či na pomerne dynamickom medziročnom raste vývozov (8,8 %). Naopak, podľa očakávaní sa zmierňoval rast spotreby domácnosti z 4,3 % na 3,0 %, ktorú čoraz viac nahlodáva rekordne vysoká inflácia," spresnil.



Domácu spotrebu by podľa neho mala čoraz viac narúšať vysoká inflácia a nízka spotrebiteľská dôvera. Finančné vankúše časti domácnosti sa už výrazne stenčili, čo by malo tlmiť aj vianočný efekt do spotreby. Ten by sa pritom mohol vo väčšej miere opäť presunúť do povianočných výpredajov. Ekonomiku by mal brzdiť aj slabnúci zahraničný dopyt, vracajúce sa úzke hrdlá v automobilovom priemysle, či vysoké ceny energií, ktoré ohrozujú najmä energeticky náročné odvetvia (hutníctvo, chémia). Naopak, aspoň čiastočne by rast mohlo začať podporovať stavebníctvo a reštart výstavby verejnej infraštruktúry (financovanej zo zdrojov EÚ).



Poznamenal, že slabosť v ekonomike by mala pretrvávať aj v úvode budúceho roka. Slovenská ekonomika by sa tak na prelome rokov, podobne ako ekonomika eurozóny, nemala vyhnúť miernej technickej recesii. "Od druhého štvrťroka budúceho roka očakávame postupný reštart ekonomiky, podporený dočerpávaním eurofondov i novými kapacitami v automobilovom priemysle (a ďalším uvoľňovaním úzkych hrdiel). Slovenská ekonomika by si tak, napriek slabšiemu úvodu roka, mala udržať mierny ekonomicky rast aj v budúcom roku okolo 0,5 %," dodal Koršňák.



"Rastúca inflácia bude postupne ovplyvňovať reálnu spotrebu, keďže aj úspory domácností majú svoje limity a tie budú skôr či neskôr pristupovať k škrtaniu niektorých výdavkov, čoho efekt očakávame najmä v prvej polovici budúceho roka," doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



Uzavrel, že najvýraznejší zásah do slovenskej ekonomiky pravdepodobne príde začiatkom roka 2023. Nižšie než očakávané regulované ceny energií budú tlmiť prepad spotreby v maloobchode či službách. Efektívne a rýchle využitie eurofondov (starých aj nových) či financií z plánu obnovy majú potenciál priniesť výrazný impulz do ekonomiky a pomôcť jej predísť technickej recesii.



ŠÚ SR informoval, že HDP v 3. štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 1,4 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Slovenská ekonomika si udržala tempo rastu na úrovni druhého štvrťroku, v porovnaní s prvým štvrťrokom však bola nižšia.