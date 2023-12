Analytici: Ekonomiku podporí spotreba, zahraničný dopyt sa oslabí

Bratislava 26. decembra (TASR) - V budúcom roku by slovenskej ekonomike malo pomôcť oživenie spotreby domácností. Zahraničný dopyt, ktorý podporoval hospodárstvo SR v tomto roku, bude naopak pravdepodobne slabý, predpokladajú v súvislosti s rokom 2024 ekonomickí analytici.



"Kým v tomto roku nám zahraničie stále dokázalo zabezpečiť viac ako 1 % ekonomický rast, v budúcom roku očakávame negatívny vplyv. Rastovú štafetu by na druhej strane mohol opäť prebrať spotrebiteľ," očakáva analytik 365.bank Tomáš Boháček.



Kombinácia vládnych opatrení, najmä 13. dôchodky a cenové stropy energií, očakávaná nižšia inflácia a s tým spojený rast reálnych miezd by podľa neho mohli rast SR zrýchliť tesne nad 2 %. "K týmto levelom ekonomického rastu dopomôžu aj priame vládne výdavky (armáda) a začínajúci pozitívny efekt zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti, ktorý sa však v plnej miere bude prejavovať až v ďalších rokoch," doplnil Boháček.



Rast slovenskej ekonomiky v roku 2024 bude podľa analytika Tatra banky Borisa Fojtíka "draho kúpený". "Verejné financie s plánovaným deficitom blízko k 6 % HDP podporia rast ekonomiky cez priame (13. dôchodky) aj nepriame (dotovanie cien energií) kanály, s dopadom najmä na spotrebu domácností. Tá by sa pri výrazne spomaľujúcej inflácii a silnom raste miezd mala dostať z negatívneho pásma a podporiť tak rast celej ekonomiky," avizoval.



Naopak, vývoj a očakávania v eurozóne sú stále pomerne slabé. Slovenská ekonomika sa tak podľa Fojtíka nemôže v budúcom roku spoliehať na rastový impulz od svojich zahraničných partnerov.



Globálny ekonomický rast by mal mierne klesnúť pod trojpercentnú dynamiku prekvapujúco dobrého roka 2023, predpokladá analytik J&T Banky Stanislav Pánis. Spomalenie sa pritom podľa neho bude týkať viac rozvinutých krajín, kde by sa mal s oneskorením prejaviť efekt sprísňovania menovej politiky.



"Agregátne ich rast len mierne presiahne jednopercentné tempo, kde ťahúňom ostane opäť robustná americká ekonomika so silným trhom práce a spotrebou domácností. Jej rast sa však spomalí pod 2 %," vyčíslil ekonóm. Väčšina hlavných rozvinutých ekonomík podľa neho porastie o necelé percento s nízkym, zhruba 0,5 % rastom eurozóny.



Rozvíjajúci sa svet by mal podľa Pánisa dosiahnuť približne 4 % dynamiku. Rýchly rast Indie, Indonézie a Filipín bude kompenzovaný relatívne pomalým čínskym rastom, ktorý pre slabosť realitného sektora a súkromnej spotreby pravdepodobne nedosiahne ani 5 %. "Čína však zostane aj v roku 2024 hlavným prispievateľom k rastu svetovej ekonomiky, keď jej pomôže podporná politika v oblasti výstavby infraštruktúry a priemyselných investícií," dodal analytik.