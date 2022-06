Analytici: Ekonomiku SR v 1. štvrťroku potiahla nahor domáca spotreba

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 7. júna (TASR) - Ekonomiku SR v úvode roka potiahla nahor domáca spotreba. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, v komentári k dátam o hrubom domácom produkte (HDP) za 1. štvrťrok 2022, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.priblížil.Už menej sa podľa neho darilo druhej zložke domácej spotreby – spotrebe vlády. Upozornil, že na rozdiel od domáceho dopytu, zahraničný dopyt k rastu ekonomiky neprispieval.myslí si Koršňák.Vysoká inflácia by podľa neho v nasledujúcich štvrťrokoch mala čoraz viac nahlodávať aj spotrebu domácností.dodal Koršňák. Ekonomiku by najmä smerom k záveru roka mali podľa neho čoraz viac podporovať verejné investície.Aj podľa Mateja Horňáka, analytika Slovenskej sporiteľne, ekonomika bola v 1. štvrťroku 2022 ťahaná domácim dopytom, najvýraznejšie spotrebou domácností a investíciami.doplnil Horňák.ŠÚ SR informoval, že HDP sa v 1. štvrťroku 2022 medziročne zvýšil o 3,1 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Výkonnosť slovenskej ekonomiky si v 1. štvrťroku udržala kladné hodnoty, ktoré boli vyššie ako v predošlých dvoch štvrťrokoch.