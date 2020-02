Analytici: Ekonomiku SR v závere roka potiahli vývozy aj domáci dopyt

Bratislava 14. februára (TASR) – Rast slovenskej ekonomiky v závere minulého roka podporili najmä čisté vývozy, ako aj spotreba domácností. Presvedčení sú o tom analytici. V tomto roku očakávajú rast hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni okolo dvoch percent až 2,2 %.



Ekonomika na Slovensku už vo štvrtom štvrťroku minulého roka nespomaľovala svoj rast tak, ako to bolo v predchádzajúcom období. "V medziročnom porovnaní sa výkon hospodárstva zvýšil o 2,1 % a medzištvrťročný rast po sezónnom očistení dosiahol 0,6 %. V treťom štvrťroku to pritom bolo len 1,3 %, respektíve 0,4 %," vyčíslil makroekonóm VÚB banky Michal Lehuta.



Podrobnejšie čísla za posledný štvrťrok štatistici zverejnia až začiatkom marca. "Podľa mesačných údajov za október až december hospodárstvu zrejme pomohli najmä čisté vývozy, teda rozdiel medzi exportmi a importmi tovarov a služieb," predpokladá Lehuta. Zároveň doplnil, že sa darilo najmä niektorým odvetviam služieb, napríklad reštauráciám a pohostinstvám, v ktorých boli tržby vo 4. štvrťroku medziročne vyššie o 24 %, hotelierstvu s 18,1 % rastom tržieb či sektoru informácií a komunikácie, v ktorých boli tržby medziročne vyššie o 13 %.



Rast bol mierne rýchlejší, ako očakávali analytici Slovenskej sporiteľne, je to podľa nich dobrá správa najmä po tom, ako mesačné indikátory ukazovali relatívne slabší výkon v priemysle. "Predpokladáme, že rast potiahol domáci dopyt, najmä spotreba domácností, keďže trh práce zostal stále silný," konštatuje analytička sporiteľne Katarína Muchová.



V najbližšom období bude slovenské hospodárstvo podľa analytikov čeliť viacerým rizikám plynúcim z externého prostredia. "Výhľad na najbližšie obdobie ostáva skôr negatívny. Mierne zlepšenie hospodárskej situácie síce naznačuje aj januárový index ekonomického sentimentu, no našu prognózu rastu HDP v roku 2020 ponechávame na úrovni dvoch percent, teda naďalej pod potenciálom ekonomiky," doplnil Lehuta.



Rizikom ostáva najmä hrozba ďalšieho vyostrovania obchodnej vojny medzi USA a Čínou, nastavenie dohody o forme obchodnej spolupráce s Veľkou Britániou, ale dôležité bude aj to, ako rýchlo sa podarí zastaviť šíriaci sa koronavírus z Číny. "Nateraz to vyzerá, že slovenská ekonomika by mohla rásť v tomto roku tempom okolo dvoch percent až 2,2 %," dodala Muchová.