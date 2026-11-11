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Analytici: Elektromobil by zvažovala menej ako pätina ľudí v SR
Významnú úlohu zohráva aj vyššia obstarávacia cena.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Ľudia na Slovensku stále výrazne uprednostňujú autá so spaľovacím motorom. Dôvodov je pritom viacero. Pri elektromobiloch sa obávajú najmä obmedzeného dojazdu, nedostatku nabíjacích staníc, dlhého nabíjania či spoľahlivosti. Významnú úlohu zohráva aj vyššia obstarávacia cena. Pri súčasných cenách áut a nastavení registračného poplatku by zvažovalo elektromobil menej ako 20 % ľudí. Poukázali na to analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP).
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a IFP v aktuálnej analýze skúmali, ako ľudia na Slovensku vnímajú poplatky spojené s vlastníctvom automobilov, čo ovplyvňuje ich ochotu tieto poplatky akceptovať a či môžu dane a poplatky motivovať k výberu ekologickejších vozidiel. Projekt bol podporený Nadáciou Národnej banky Slovenska (NBS).
Ak by kupujúci za elektrické auto zaplatili rovnako ako za auto so spaľovacím motorom, počet ľudí so záujmom o elektromobil by sa podľa analýzy zvýšil približne o polovicu. Pomôcť ich predaju môžu aj zmeny v registračných poplatkoch. „Aby však výraznejšie podporili výber elektromobilov, museli by sa poplatky za autá so spaľovacími motormi oproti dnešnému nastaveniu podstatne zvýšiť. Ak by sa však ceny oboch typov automobilov vyrovnali, podobný účinok by bolo možné dosiahnuť už pri polovičnej výške registračného poplatku,“ priblížili analytici.
Štúdia tiež skúmala, či by rozhodovanie ľudí mohla ovplyvniť každoročná daň z motorových vozidiel založená na emisiách. Zamerala sa pritom na jazdené vozidlá, ktoré sú dostupnejšou alternatívou voči novým elektromobilom. Výsledky ukázali, že polovica účastníkov výskumu by bola ochotná vybrať si jazdený elektromobil namiesto pôvodného auta so spaľovacím motorom, ak by daň dostatočne zvýhodňovala elektrické vozidlá bez emisií.
Potrebná výška rozdielu v dani medzi elektrickým a spaľovacím motorom sa pritom líšila podľa typu vozidla. Pri mestských autách išlo o 315 eur ročne, pri rodinných autách o 370 eur, pri malých SUV o 550 eur a pri štandardných SUV až o 800 eur ročne, vyčíslili analytici. Ročná daň by mohla byť podľa nich pri jazdených automobiloch účinnejším nástrojom na podporu elektromobility ako jednorazový registračný poplatok.
Jedným zo zistení výskumu je podľa autorov aj to, že rozhodnutie medzi elektromobilom a autom so spaľovacím motorom nemusí byť také pevné, ako sa na prvý pohľad zdá. „Hoci časť ľudí má jasnú predstavu o tom, aké auto chce vlastniť, približne 30 až 40 % účastníkov výskumu by za určitých podmienok svoju pôvodnú preferenciu zmenilo. To znamená, že vhodne nastavené ekonomické opatrenia môžu ovplyvniť rozhodovanie nezanedbateľnej časti ľudí,“ doplnili analytici IFP.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a IFP v aktuálnej analýze skúmali, ako ľudia na Slovensku vnímajú poplatky spojené s vlastníctvom automobilov, čo ovplyvňuje ich ochotu tieto poplatky akceptovať a či môžu dane a poplatky motivovať k výberu ekologickejších vozidiel. Projekt bol podporený Nadáciou Národnej banky Slovenska (NBS).
Ak by kupujúci za elektrické auto zaplatili rovnako ako za auto so spaľovacím motorom, počet ľudí so záujmom o elektromobil by sa podľa analýzy zvýšil približne o polovicu. Pomôcť ich predaju môžu aj zmeny v registračných poplatkoch. „Aby však výraznejšie podporili výber elektromobilov, museli by sa poplatky za autá so spaľovacími motormi oproti dnešnému nastaveniu podstatne zvýšiť. Ak by sa však ceny oboch typov automobilov vyrovnali, podobný účinok by bolo možné dosiahnuť už pri polovičnej výške registračného poplatku,“ priblížili analytici.
Štúdia tiež skúmala, či by rozhodovanie ľudí mohla ovplyvniť každoročná daň z motorových vozidiel založená na emisiách. Zamerala sa pritom na jazdené vozidlá, ktoré sú dostupnejšou alternatívou voči novým elektromobilom. Výsledky ukázali, že polovica účastníkov výskumu by bola ochotná vybrať si jazdený elektromobil namiesto pôvodného auta so spaľovacím motorom, ak by daň dostatočne zvýhodňovala elektrické vozidlá bez emisií.
Potrebná výška rozdielu v dani medzi elektrickým a spaľovacím motorom sa pritom líšila podľa typu vozidla. Pri mestských autách išlo o 315 eur ročne, pri rodinných autách o 370 eur, pri malých SUV o 550 eur a pri štandardných SUV až o 800 eur ročne, vyčíslili analytici. Ročná daň by mohla byť podľa nich pri jazdených automobiloch účinnejším nástrojom na podporu elektromobility ako jednorazový registračný poplatok.
Jedným zo zistení výskumu je podľa autorov aj to, že rozhodnutie medzi elektromobilom a autom so spaľovacím motorom nemusí byť také pevné, ako sa na prvý pohľad zdá. „Hoci časť ľudí má jasnú predstavu o tom, aké auto chce vlastniť, približne 30 až 40 % účastníkov výskumu by za určitých podmienok svoju pôvodnú preferenciu zmenilo. To znamená, že vhodne nastavené ekonomické opatrenia môžu ovplyvniť rozhodovanie nezanedbateľnej časti ľudí,“ doplnili analytici IFP.