Analytici: EÚ nemôže jadro a plyn zakázať, môže ich však predražiť

Bratislava 6. júla (TASR) - Ponechanie výroby energie z plynu a jadra Európskym parlamentom (EP) v kategórii zelených investícií umožňuje v nasledujúcich viac ako 20 rokoch napríklad začínať výstavbu jadrových blokov a jadrovej infraštruktúry bez toho, aby bola takáto výstavba finančne penalizovaná. Európska komisia ani EP síce nemôžu zakázať výrobu energie z jadra či zemného plynu, no môžu ich využívanie zásadným spôsobom predražiť, reagovali analytici na stredajšie hlasovanie EP.



Európska taxonómia zdrojov totiž určuje potenciálnym investorom, čo je a čo nie je udržateľnou aktivitou. "Aj aktuálne podporená legislatíva kladie na tieto zdroje energie dodatočné požiadavky. Napríklad požaduje jasné kroky k uvedeniu úložiska rádioaktívneho odpadu do prevádzky," uviedol pre TASR analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida. Upozornil, že v prípade nových paroplynových elektrární bude zasa potrebné výrazné zníženie emisií, čo si pravdepodobne vyžiada investície do technológií zachytávania a uskladnenia uhlíka.



Hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda poznamenal, že rozhodnutie EP prinesie vyššiu ochotu bánk a súkromných investorov sa na výstavbe nových blokov podieľať. To by malo v konečnom dôsledku zlacnieť ich výstavbu, a tým vytvoriť tlak na pokles cien energií v nasledujúcich desaťročiach.



Ponechanie jadra a plynu v taxonómii pritom pred hlasovaním nebolo úplne jednoznačné. Dva výbory EP v júni dokonca ich schválenie odmietli. Na vylúčení jadra a plynu z taxonómie nástojili aj niektorí predstavitelia Ukrajiny, podľa ktorých je schválenie plynu ako "zeleného" zdroja energie podporou Putinovho režimu. "Naopak, napríklad ukrajinský minister energetiky German Galuščenko sa v liste europoslancom staval skôr za schválenie, pretože sa obával, že neschválenie jadra a plynu ako zelených investícií skomplikuje povojnovú obnovu jeho krajiny," dodal Kovanda.