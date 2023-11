Analytici: Export medziročne klesol, prepad zmiernili automobily

Bratislava 9. novembra (TASR) - Domáci export v septembri 2023 medziročne klesol, celkový prepad však zmiernili automobily. Uviedol to analytik 365.bank Tomáš Boháček v komentári k údajom o septembrovom zahraničnom obchode, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Podľa údajov ŠÚ SR v septembri zaznamenal slovenský export prvýkrát v tomto roku medziročný pokles o 0,6 %. Pokles nastal najmä pre prepad vývozu do EÚ, ktorý tvorí 77-percentný podiel na domácom exporte. Väčšiemu prepadu zabránil najmä vývoz automobilov, ktorý pokračoval v medziročnom raste," spresnil Boháček.



Zdôraznil, že najsilnejšou položkou exportu ostáva automobilový priemysel, ktorého medziročný objem do krajín EÚ medziročne vzrástol už deviaty mesiac po sebe, v septembri konkrétne o 9,3 %. "Všetky ostatné exportné kategórie klesali," podotkol.



"Podľa nášho názoru bude vo zvyšku tohto roka automobilový sektor naďalej hlavnou hybnou silou slovenského exportu. Na začiatku budúceho roka však očakávame, že spolu so spomaľovaním ekonomík Európskej menovej únie, menovite Nemecka, nastane dopytová korekcia aj v tomto segmente, čo sa negatívne prejaví aj na náraste domáceho salda platobnej bilancie," dodal analytik 365.bank.



"Aj v nasledujúcich mesiacoch by bilancia zahraničného obchodu mala ostať v prebytku. K zlepšeniu bilancie by mohla prispievať (medziročne) stále nižšia domáca spotreba a slabnúca súkromná investičná aktivita. Zhoršujúca sa nálada domáceho priemyslu však ale naznačuje, že (minimálne) dočasne by mohli opäť zoslabnúť aj domáce vývozy, ktoré tak budú spomaľovať ďalšie zlepšovanie bilancie zahraničného obchodu," myslí si analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.



Budúci výkon zahraničného obchodu je podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka do veľkej miery závislý od ekonomického výkonu dôležitých obchodných partnerov Slovenska.



"Predpoklady pre rast Nemecka a eurozóny v roku 2024 sa pohybujú na úrovni okolo jedného percenta aj vďaka oživeniu spotreby a rastu reálnych miezd. To môže predstavovať istý impulz, výrazné skokové oživenie však nateraz nie je vôbec na stole. Na druhej strane budú európski exportéri čoraz častejšie čeliť výzvam, ako si udržať konkurencieschopnosť na globálnom trhu pri súperení s úplne iným typom hráčov - ako napríklad Čína, a to aj v oblasti áut a elektromobility," uzavrel Horňák.



ŠÚ SR informoval, že objem slovenského vývozu v septembri 2023 prvýkrát v tomto roku medziročne klesol, a to najmä z dôvodu prepadu dodávok do EÚ. Pokles dovozu v septembri udržal mesačné saldo v pluse takmer 334 miliónov eur. Celkovej bilancii zahraničného obchodu pomáha od začiatku tohto roka vysoká hodnota vyvezených automobilov a tiež zníženie hodnoty dovozu energetických komodít.