Analytici: Prebytok zahraničného obchodu podporili len nižšie dovozy

Bratislava 9. apríla (TASR) - Rekordný februárový prebytok zahraničného obchodu podporili výlučne nižšie dovozy. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o februárovom zahraničnom obchode, ktoré v utorok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Dôvodom rekordných prebytkov zahraničného obchodu v posledných mesiacoch sú predovšetkým nižšie dovozy. Tie boli vo februári opäť tlačené smerom nadol najmä nižšími dovozmi palív a mazív, len čiastočne v dôsledku cenových vplyvov. Naopak, vývozy k zvýrazňovaniu prebytkov zahraničného obchodu vo februári neprispievali," spresnil.



Po ľahkom raste na prelome rokov podľa Koršňáka opäť klesali. "Nadol ich síce tlačia aj klesajúce exportné ceny, aj po očistení o tento efekt sme však vo februári najskôr zaznamenali medziročný pokles vývozov, teda vývozy klesali aj v reálnom vyjadrení. K poklesu vývozov pritom prispievala najmä jej kľúčová kategória strojov a prepravných zariadení," podčiarkol.



"Predpokladáme, že bilancia zahraničného obchodu by sa mala udržať v prebytku aj počas nasledujúcich mesiacov roka. Do mínusu sa tento rok vráti len výnimočne, výlučne pod vplyvom sezónnych faktorov (letné dovolenky, koncoročné vianočné spomalenie). Ďalšie rozširovanie prebytkov zahraničného obchodu sa však v najbližších mesiacoch pravdepodobne spomalí až zastaví, aj v dôsledku problémov v automobilovom priemysle, či silnejšieho domáceho dopytu podporeného uvoľnenou fiškálnou politikou," myslí si Koršňák.



"V tomto roku preto očakávame, že prebytky zahraničného obchodu by sa mohli korigovať smerom nadol k 3 % HDP (aj pod vplyvom vyššieho dovozu zbraní - stíhačky). Ďalšie výraznejšie rozšírenie prebytkov zahraničného obchodu očakávame najmä v roku 2026, spolu s nábehom produkcie u viacerých ohlásených investícií v automobilovom priemysle," dodal analytik UniCredit Bank.



Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne, predpokladá, že ešte v prvých troch kvartáloch tohto roka bude exportná aktivita pod tlakom, avšak výraznejšie oživenie v zahraničnom obchode čaká koncom tohto roka.



"Do nasledujúcich mesiacov bude dôležitý ďalší vývoj inflácie, ktorý ovplyvní kroky centrálnej banky a napokon aj cenu financovania pre podnikateľov. Pozitívnou správou je pokles cien na komoditných trhoch (napr. energií) či cien prepravy, avšak vo viacerých oblastiach pozorujeme stále zvýšenú neistotu," doplnil Horňák.



ŠÚ SR informoval, že saldo zahraničného obchodu bolo vo februári 2024 aktívne v objeme 649,4 milióna eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o 424 miliónov eur. Saldo zahraničného obchodu za január a február 2024 bolo aktívne v hodnote 1,2 miliardy eur.