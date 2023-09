Analytici: Fed pravdepodobne úrokové sadzby tento mesiac nezvýši

Washington 13. septembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) by mala ponechať úrokové sadzby na septembrovom zasadnutí na nezmenenej úrovni. Predpokladajú to analytici oslovení agentúrou Reuters.



Koncom augusta prezident Fedu Jerome Powell na sympóziu centrálnych bankárov v Jackson Hole uviedol, že s cieľom dostať infláciu pod kontrolu je Fed pripravený úrokové sadzby opäť zvýšiť a na zvýšenej úrovni ich nejaký čas podržať. Avšak ďalší členovia menového výboru Fedu (FOMC) vrátane tých, ktorí sú radení medzi "jastrabov", dali najavo, že je možné s ďalším zvyšovaním úrokových sadzieb počkať, než sa v plnej miere prejaví ich doterajšie zvyšovanie, ktoré Fed odštartoval v marci 2022. Odvtedy zvýšil úrokové sadzby o 525 bázických bodov.



Vychádzajúc z týchto názorov viac než 95 % ekonómov (94 z 97) oslovených agentúrou Reuters v období od 7. do 12. septembra uviedlo, že na najbližšom zasadnutí FOMC predpokladá podržanie súčasnej hlavnej úrokovej sadzby v pásme 5,25 % až 5,50 %. Zasadnutie je naplánované na 19. - 20. septembra.



Avšak takmer 20 % oslovených ekonómov (17 z 97) očakáva, že do konca roka centrálna banka zdvihne úrokové sadzby aspoň jedenkrát. Z týchto 17 ekonómov traja predpokladajú, že sa tak stane už o týždeň.



Ako sa Fed zachová na budúci týždeň, o tom môžu rozhodnúť najnovšie údaje o vývoji spotrebiteľských cien za august. Tie budú zverejnené v stredu. V júli sa medziročne zvýšili o 3,2 %. Odhaduje sa, že medzimesačne sa zvýšili o 0,6 %, a ak sa tento odhad potvrdí, bude to medziročne predstavovať zrýchlenie inflácie na 3,6 %.