Analytici Goldman Sachs zvýšili odhad rastu ekonomiky USA

New York 17. januára (TASR) - Analytici americkej banky Goldman Sachs druhýkrát tento mesiac zvýšili svoju prognózu rastu ekonomiky USA. Očakávajú totiž, že plán fiškálnych stimulov novozvoleného prezidenta Joea Bidena urýchli zotavovanie hospodárstva po pandémii ochorenia COVID-19.



Banka najnovšie predpovedá ekonomike USA rast o 6,6 %, zatiaľ čo pri predchádzajúcej prognóze počítala ešte s jej rastom o 6,4 %.



Zvýšila tiež odhad stimulov, ktoré bude nová vláda schopná v krátkodobom horizonte presadiť, a to na 1,1 bilióna USD (824,88 miliardy eur) zo 750 miliárd USD.



Biden vo štvrtok (14. 1.) načrtol svoj návrh stimulačného balíka vo výške 1,9 bilióna USD a uviedol, že sú potrebné odvážne investície na naštartovanie ekonomiky a urýchlenie distribúcie vakcín, aby sa nový koronavírus podarilo dostať pod kontrolu.



Podľa analytikov banky väčšia podpora disponibilných príjmov a vyššie vládne výdavky sa koncom roka premietnu do silnejšieho hospodárskeho rastu.



(1 EUR = 1,2123 USD)