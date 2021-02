Analytici: HDP v závere vlaňajška príjemne prekvapil

Bratislava 16. februára (TASR) - Slovenská ekonomika vo 4. štvrťroku minulého roka svoj prepad výraznejšie nezvýšila. Jej pokles dosiahol medziročne 2,7 %, oproti 3. kvartálu 2020 vzrástla o 0,2 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu, ktorý v utorok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Podľa analytikov čísla hrubého domáceho produktu (HDP) v závere roka 2020 príjemne prekvapili. Výhľad na tento rok však podľa nich ostáva zahmlený neistotou o ďalšom vývoji pandémie nového koronavírusu, a to najmä vplyvom nových mutácií či rýchlosti očkovania.



Analytička Katarína Muchová z oddelenia analýz trhu Slovenskej sporiteľne podotkla, že aktuálna druhá vlna pandémie mala zatiaľ miernejší negatívny dosah na ekonomiku, ako to bolo na jar. Pravdepodobne však utlmila oživenie v úvode tohto roka pre opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 a aj pre zvýšenú mieru neistoty. "Keď sa obmedzenia zmiernia a normálna činnosť sa obnoví od jari 2021, hospodárske oživenie by sa malo zrýchliť," predpovedá Muchová s tým, že aj postupný rozbeh vakcinácie vytvorí priestor na širšie ekonomické oživenie. Muchová vyčíslila, že ekonomický rast v roku 2021 sa bude pravdepodobne nachádzať medzi 4 – 5 % v priemere.



Takisto štvorpercentný medziročný nárast HDP pre rok 2021 odhaduje aj makroekonóm Všeobecnej úverovej banky (VÚB) Michal Lehuta. Výhľad na tento rok však podľa neho stále zostáva zahmlený neistotou o ďalšom vývoji pandémie, a to hlavne pre mutácie a pre rýchlosť, respektíve pomalosť očkovania. "V 1. štvrťroku však SR takmer isto zaznamená zníženie výkonu ekonomiky. No neskôr by sa aj časť ekonomiky aktuálne 'pod vodou' mohla postupne zotavovať," zhodnotil Lehuta.



Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák zdôraznil, že i keď koncom roka 2020 práve priemysel vykazoval prekvapivo silnú odolnosť voči druhej vlne pandémie, predpokladá, že dlhšie pôsobenie druhej vlny vrátane ďalšieho sprísňovania opatrení od nového roka sa predsa len postupne začnú podpisovať aj na výkone slovenskej ekonomiky vrátane priemyslu. "Navyše záver roka mohli podporiť aj jednorazové faktory, ako napríklad 'predzásobenie' európskych predajcov áut, ktoré by, naopak, mohli negatívne ovplyvniť produkciu v úvode tohto roka," podotkol analytik. Problémy môžu producentom spôsobovať aj sprísňujúce sa pravidlá na európskych hraniciach, ktoré môžu narušiť plynulosť v subdodávateľskom reťazci. "Slabšiu náladu v slovenskom priemysle v úvode roka naznačujú aj mäkké indikátory sentimentu," dodal Koršňák.



Analytik predpovedá, že už v 2. štvrťroku by mohla ekonomika Slovenska medziročne výraznejšie narásť – bude to však mať len technický charakter, tzv. bázický efekt. "Reálne zotavovanie ekonomiky očakávame až v 2. polovici roka," uzavrel Koršňák s tým, že za rok 2021 očakáva rast na úrovni okolo 2,5 %, v budúcom roku by sa potom mohol zrýchliť k piatim percentám.