< sekcia Ekonomika
Analytici: Hypotéky môžu zdražieť, ovplyvní ich konflikt v Iráne
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Dôsledkom konfliktu na Blízkom východe by mohlo byť aj zdraženie hypoték na Slovensku. Výrazný rast cien ropy sa totiž čoskoro prejaví v inflácii a ak by táto situácia trvala dlhšie, bude musieť reagovať aj Európska centrálna banka (ECB) zvyšovaním svojich kľúčových sadzieb. Podľa analytikov k tomu nedôjde už na jej najbližšom zasadnutí tento týždeň vo štvrtok (19. 3.), finančné trhy však s rastom úrokov v priebehu roka počítajú. Je preto veľmi pravdepodobné, že úročenie hypoték je momentálne najnižšie za dlhé obdobie a ich sadzby sa budú hýbať skôr smerom nahor, uviedli pre TASR ekonomickí analytici.
„Bolo by pomerne prekvapujúce, keby ECB zvýšila sadzby už na najbližšom marcovom zasadnutí. Časť odborníkov síce hovorí o tom, že ECB by tentoraz mala reagovať pružnejšie na vývoj situácie, ako tomu bolo pri energetickej kríze na jeseň 2021 a následnej ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022, na druhej strane európska ekonomika je pod tlakom a zdraženie úverového financovania pri zdvihnutí základných sadzieb ECB by mohlo narobiť viac škody ako úžitku,“ vysvetlil finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.
Poukázal na to, že rast cien ropy je zatiaľ dočasný a všetko bude závisieť od vývoja konfliktu na Blízkom východe, ktorý ani americká administratíva nebude chcieť umelo predlžovať. Ak by však trval dlhšie a aj ďalšie týždne či mesiace by preprava ropy a ďalších surovín cez Hormuzský prieliv bola blízka nule, inflácia v Európe podľa odborníka nepochybne narastie.
„V takom prípade by ECB nezostalo nič iné, ako zvýšiť sadzby v snahe rast inflácie tlmiť. Na tento krok budú bezpochyby reagovať aj úroky hypoték. Ešte pred iránskou krízou sa predpokladalo, že pokles sadzieb bude ďalej spomaľovať a prípadne budú stagnovať. Pri zvýšených sadzbách ECB sa pokles sadzieb zastaví a môže dôjsť aj k ich opätovnému rastu,“ avizoval Búlik.
Vyčíslil, že za posledného 1,5 roka klesli priemerné sadzby hypoték na Slovensku približne o 1,2 percentuálneho bodu (p. b.) na 3,35 % a najnižšie sadzby, ktoré majú banky v ponuke, sa dostali na 3 %. „Nárast základných sadzieb ECB o 0,25 p. b. by mohol v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov priemer opäť tlačiť k 3,5 %. To by znamenalo, že by banky upravili najmä tie najnižšie sadzby v ponuke,“ doplnil analytik.
ECB vo štvrtok 19. marca ponechá svoju základnú úrokovú sadzbu bezo zmeny na úrovni 2 %, predpokladá hlavný ekonóm Wealth Effect Management (WEF) Vladimír Vaňo. Zároveň však pripomenul, že už počas prvého týždňa útoku na Irán začali finančné trhy s viac než 50-percentnou pravdepodobnosťou počítať s tohtoročným zvýšením sadzieb centrálnej banky. „Hoci ECB zrejme začne trh pripravovať na možnosť sprísnenia menovej politiky, jej rozhodovanie bude sťažovať to, že Iránskou vojnou spôsobený ponukový šok sa už premieta do negatívnych revízií prognóz hospodárskeho rastu v najväčších európskych ekonomikách,“ upozornil analytik.
Poukázal tiež na to, že pre úročenie dlhodobých úverov, vrátane hypoték, je ešte dôležitejší vývoj trhových sadzieb s dlhšou splatnosťou, vrátane výnosov do splatnosti zo štátnych dlhopisov. Dlhodobé úrokové sadzby pritom už reagovali nárastom na zdraženie energetických komodít aj na obavy z možného zrýchlenia rastu cien poľnohospodárskych plodín a potravín.
„Konflikt na Blízkom východe už teraz ovplyvňuje finančné trhy, čo vnímajú aj naše banky. Práve pre zdražovanie zdrojov na trhoch nemusia čakať na zvýšenie sadzby ECB a môžu pristúpiť k úprave úrokov aj skôr,“ zdôraznila riaditeľka pre úvery spoločnosti Fingo.sk Eva Šablová.
Ako a kedy banky zareagujú však podľa nej závisí od ich internej politiky. Nie je preto možné v tejto chvíli predikovať zmeny úrokových sadzieb hypoték v jednotlivých bankách. „Prikláňame sa k tomu, že aktuálne sme s najväčšou pravdepodobnosťou na úrokovom dne a najbližšie úpravy úrokov v bankách budú smerovať k zdražovaniu hypoték,“ dodala odborníčka.
