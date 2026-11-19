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Analytici IFP: Kontroly podnikateľov zvyšujú evidované tržby
V niektorých prípadoch mohla priniesť pozitívne výsledky aj kombinácia cielenej komunikácie a následnej kontroly.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Upozornenia podnikateľov na možnú kontrolu neviedli k merateľnej zmene evidovaných tržieb ani počtu vydaných dokladov, osobné kontroly však boli spojené s nárastom evidovaných tržieb približne o 7 % a počtu dokladov o 10 %. V niektorých prípadoch mohla priniesť pozitívne výsledky aj kombinácia cielenej komunikácie a následnej kontroly. V aktuálnom komentári to konštatovali analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) ministerstva financií.
Upozornili, že neevidovanie tržieb v hotovostnom styku zostáva aj po zavedení systému e-Kasa významným rizikom pre výber daní. Spolu s finančnou správou (FS) preto analyzovali, ktoré nástroje dokážu podporiť daňovú disciplínu.
„Výsledky potvrdzujú, že osobné kontroly zostávajú kľúčovým nástrojom na podporu dodržiavania pravidiel pri evidencii tržieb. Zároveň naznačujú, že vhodne nastavená komunikácia môže ich účinok dopĺňať a posilňovať,“ zhodnotili analytici.
Pripomenuli, že evidenčný systém e-Kasa stanovuje predávajúcim povinnosť zasielať údaje o tržbách FS prostredníctvom certifikovaných fiškálnych zariadení. Nie je však zaručené, že sa predávajúci rozhodnú zaevidovať všetky tržby v ich skutočnej výške a vydať príslušné doklady. Analytici IFP preto otestovali dva typy upozornení na riziko vykonania kontroly v kombinácii so skutočnou kontrolou evidencie tržieb. Prvý list informoval všeobecne o možnosti kontroly zo strany FS, druhý bol konkrétnejší a uvádzal špecifické rizikové kritériá na vykonanie kontroly.
Samotné listy nemali podľa výsledkov analýzy preukázateľný vplyv na evidované tržby ani na počet vydaných dokladov. Naopak, kontroly boli spojené s vyššími evidovanými tržbami a väčším počtom vydaných dokladov v nasledujúcom období.
„Rozdiely vo výške evidovaných tržieb a počte vydaných dokladov sú primárne spojené s vykonaním osobnej kontroly pracovníkom finančnej správy. Samotné upozornenie v liste nezmenilo evidenciu tržieb ani počet vydaných dokladov. Prevádzky, ktoré kontrolóri navštívili, však v nasledujúcom období evidovali viac tržieb a vydali viac dokladov než porovnateľné prevádzky bez kontroly,“ zdôraznili analytici IFP.
Zaslanie dostatočne konkrétneho listu v kombinácii s následným vykonaním kontroly však podľa nich môže viesť k zvýšeniu počtu vydaných dokladov, v niektorých prípadoch aj evidovaných tržieb. „Hoci osobné kontroly zostávajú zatiaľ nenahraditeľným nástrojom na zabezpečenie dodržiavania predpisov v oblasti evidencie tržieb, vhodná komunikácia s daňovníkmi pred kontrolou môže prispieť k pozitívnym zmenám v daňovej disciplíne,“ doplnili.
Upozornili, že neevidovanie tržieb v hotovostnom styku zostáva aj po zavedení systému e-Kasa významným rizikom pre výber daní. Spolu s finančnou správou (FS) preto analyzovali, ktoré nástroje dokážu podporiť daňovú disciplínu.
„Výsledky potvrdzujú, že osobné kontroly zostávajú kľúčovým nástrojom na podporu dodržiavania pravidiel pri evidencii tržieb. Zároveň naznačujú, že vhodne nastavená komunikácia môže ich účinok dopĺňať a posilňovať,“ zhodnotili analytici.
Pripomenuli, že evidenčný systém e-Kasa stanovuje predávajúcim povinnosť zasielať údaje o tržbách FS prostredníctvom certifikovaných fiškálnych zariadení. Nie je však zaručené, že sa predávajúci rozhodnú zaevidovať všetky tržby v ich skutočnej výške a vydať príslušné doklady. Analytici IFP preto otestovali dva typy upozornení na riziko vykonania kontroly v kombinácii so skutočnou kontrolou evidencie tržieb. Prvý list informoval všeobecne o možnosti kontroly zo strany FS, druhý bol konkrétnejší a uvádzal špecifické rizikové kritériá na vykonanie kontroly.
Samotné listy nemali podľa výsledkov analýzy preukázateľný vplyv na evidované tržby ani na počet vydaných dokladov. Naopak, kontroly boli spojené s vyššími evidovanými tržbami a väčším počtom vydaných dokladov v nasledujúcom období.
„Rozdiely vo výške evidovaných tržieb a počte vydaných dokladov sú primárne spojené s vykonaním osobnej kontroly pracovníkom finančnej správy. Samotné upozornenie v liste nezmenilo evidenciu tržieb ani počet vydaných dokladov. Prevádzky, ktoré kontrolóri navštívili, však v nasledujúcom období evidovali viac tržieb a vydali viac dokladov než porovnateľné prevádzky bez kontroly,“ zdôraznili analytici IFP.
Zaslanie dostatočne konkrétneho listu v kombinácii s následným vykonaním kontroly však podľa nich môže viesť k zvýšeniu počtu vydaných dokladov, v niektorých prípadoch aj evidovaných tržieb. „Hoci osobné kontroly zostávajú zatiaľ nenahraditeľným nástrojom na zabezpečenie dodržiavania predpisov v oblasti evidencie tržieb, vhodná komunikácia s daňovníkmi pred kontrolou môže prispieť k pozitívnym zmenám v daňovej disciplíne,“ doplnili.