Analytici: Inflácia bude tento rok vysoká, ale asi nižšia ako vlani

Bratislava 13. januára (TASR) - Zrýchľovanie inflácie na Slovensku sa v decembri minulého roka zastavilo, keď druhý mesiac zostala na úrovni 15,4 %. Aj v tomto roku bude rast cien vysoký, ale pravdepodobne nižší ako vlani a očakáva sa jeho postupné spomaľovanie na jednociferné hodnoty. V reakcii na aktuálne údaje o inflácii zverejnené Štatistickým úradom (ŠÚ) SR to predpokladajú ekonomickí analytici.



"Inflácia v závere roka príjemne prekvapila. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa podľa ŠÚ spotrebiteľské ceny na Slovensku zvýšili "len" o 0,2 % a zaznamenali tak najpomalšiu dynamiku medzimesačného rastu v minulom roku," zdôraznil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.



Pod koncoročný vývoj sa podľa analytičky 365.bank Jany Glasovej podpísal hlavne boj medzi obchodníkmi o zákazníkov v predvianočnom období, kedy vrcholí nákupná sezóna. "K zmierneniu medzimesačnej inflácie prispel aj pokles cien benzínu v porovnaní s novembrom, ale taktiež aj zlacnenie ovocia, zeleniny, olejov a tukov a alkoholických nápojov," doplnila.



Hlavným faktorom ovplyvňujúcim infláciu v tomto roku budú podľa nej aj naďalej ceny energií na svetových trhoch a vývoj cien agrokomodít a potravín. Rizikovým faktorom je vývoj vojny na Ukrajine, ktorá obmedzuje medzinárodný obchod.



"Januárová inflácia by už výraznejšie zrýchľovať nemala. A v ďalších mesiacoch by sa mohla postupne zmierňovať, teda spomaľovať svoje tempo rastu. Citeľnejšie by to mohlo byť hlavne od 2. kvartálu," predpovedá Glasová. Celoročnú infláciu očakáva na nižšej úrovni ako vlani, okolo 11 %, prípadne aj menej. Priemerná hodnota za minulý rok dosiahla 12,8 %.



Koršňák tiež predpokladá, že inflácia na Slovensku dosiahla svoj vrchol už v závere vlaňajška. "Prispeje k tomu najmä pomerne štedré a plošné dotovanie cien energií pre domácnosti. V prípade, že by štát netlmil rast cien energií pre domácnosti, inflácia v januári by sa zrýchlila výraznejšie nad 30 %," upozornil analytik.



Celková inflácia by sa podľa neho mala počas väčšiny tohto roka udržať v dvojciferných hodnotách, ale postupne spomaľovať. "V priemere by podľa našich prepočtov mala dosiahnuť 11,6 % a v závere roka by sa mohla pohybovať na úrovni okolo 8 %," dodal Koršňák.



Rýchle zdražovanie nie je dobrou správou pre naše peňaženky, upozornila analytička Wood & Company Eva Sadovská. "Vysoká inflácia nielenže oslabuje reálny rast platov, ale znehodnocuje aj úspory obyvateľov na účtoch v bankách. Inflácia valcovala vlani úroky na bankových vkladoch už šiesty rok po sebe. Ani v roku 2023 tomu nebude inak," avizovala.