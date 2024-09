Analytici: Inflácia by sa aj zvyšok roka mala pohybovať blízko 3 %

Bratislava 13. septembra (TASR) - Pod augustové zrýchlenie inflácie na Slovensku na 2,8 % sa výrazne podpísalo zdraženie cien potravín. Išlo o jej najvyššiu úroveň od februára, pričom aj zvyšok roka by sa mala pohybovať blízko úrovne 3 %, predpokladajú ekonomickí analytici.



"Spotrebiteľská inflácia v auguste prekvapivo zrýchlila, a to aj napriek pomerne citeľnému zlacneniu pohonných hmôt. Na túto ročnú dobu netypický nárast cien zaznamenali predovšetkým potraviny, prekvapivo, na rozdiel od väčšiny iných krajín eurozóny, sa zrýchlilo aj medziročné zdražovanie tovarov, hoci to ovplyvnil aj menej priaznivý bázicky efekt," priblížil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Veľkú časť medziročnej inflácie majú podľa neho na svedomí aj ceny trhových služieb, ktoré sú podporované dynamickým rastom miezd.



"Ceny potravín rastú, aj keď nákladové faktory takmer celé odzneli a očakávali sme návrat k dlhodobejším trendom. Medzimesačne ceny potravín rástli napriek tomu, že v letných mesiacoch obvykle klesajú. Určitý vplyv malo zrejme aj príliš teplé a suché počasie, ktoré mohlo pôsobiť na vyššie ako očakávané ceny nespracovaných potravín," zhodnotil analytik Národnej banky Slovenska (NBS) Branislav Karmažin.



V najbližších mesiacoch by sa medzimesačná miera inflácie mohla držať na úrovniach 0,1 až 0,3 % a medziročná bližšie k 3 %, očakáva analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. "Čo sa týka výhľadu do budúcnosti, predpokladáme, že priemerná miera inflácie v budúcom roku stúpne, aktuálne očakávame jej mieru na úrovni cez 3 %. Nateraz však ide o odhad s veľkou mierou neistoty vzhľadom na politické faktory, ktoré majú potenciál mieru inflácie významne ovplyvniť, napríklad prostredníctvom regulácie cien energií či ďalších opatrení z konsolidačného balíka," vysvetlil.



Na rozdiel od prvej polovice roka už v jeho závere prestane na medziročnú infláciu pôsobiť priaznivý bázicky efekt, avizoval Koršňák. Ďalšie zvoľňovanie inflácie budú brzdiť aj rastúce mzdy, ktoré sa budú premietať najmä do cien služieb, ako aj zotavujúca sa spotreba. Inflácia by sa tak aj podľa neho mala pohybovať na úrovni blízko 3 %.



Nový inflačný impulz prinesie podľa analytika v úvode budúceho roka nevyhnutná konsolidácia verejných financií. "Korekcia cien energií, najmä plynu, ale aj nová daň z cukru, vyššie spotrebné dane, či niektoré ďalšie zvažované opatrenia budú tlačiť infláciu v úvode roka smerom k 4 %," očakáva Koršňák. V prípade zvýšenia dane z pridanej hodnoty (DPH) by sa mohol rast cien podľa neho blížiť až k 5 %, vzhľadom na nedostatok informácií je však presné vyčíslenie vplyvu na infláciu zatiaľ nemožné.