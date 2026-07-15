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Analytici: Inflácia by sa čoskoro mohla pohybovať okolo 3,5 %
Vzhľadom na blížiace sa voľby nateraz Koršňák nepredpokladá zásadnejšiu úpravu cien energií pre domácnosti v budúcom roku.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Inflácia by sa v najbližších mesiacoch mohla stabilizovať okolo júnovej úrovne 3,5 %. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, k údajom o júnovej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Neskôr počas roka, smerom k jeho záveru, by sa do cien mohli začať predsa len premietať aj sekundárne efekty vyšších cien energií z jari tohto roka (ropy a plynu). Tie by mohli spomaliť zvoľňovanie inflácie služieb, ktorá by mala ustupovať pod vplyvom spomaleného ekonomického rastu (a poklesu spotreby) a prinášať silný nákladový faktor do cien bežných tovarov a potravín. Inflácia by sa tak mohla opäť zrýchľovať smerom k 4 %. V priemere v tomto roku očakávame, že inflácia zvoľní z minuloročných 4 % na 3,7 % a v poklese (smerom k 2,5 %) by mala pokračovať aj v budúcom roku,“ priblížil Koršňák.
Vzhľadom na blížiace sa voľby nateraz Koršňák nepredpokladá zásadnejšiu úpravu cien energií pre domácnosti v budúcom roku. „Za pravdepodobnejší scenár považujeme, že vo volebnom roku sa na Slovensku globálny cenový šok v energiách plne nepreleje do inflácie, ale cez vyššiu energopomoc do deficitu verejných financií. To len zvýši potrebu a rozsah fiškálnej konsolidácie po voľbách v jeseni 2027 a zvyšuje riziko nadpriemernej inflácie aj po roku 2028,“ upozornil analytik UniCredit Bank.
„Vývoj v prvom polroku bol priaznivejší, než sme očakávali, najmä vďaka lepšiemu vývoju cien potravín. Priemerná inflácia za prvých šesť mesiacov dosiahla 3,7 %. Naďalej očakávame, že celoročná inflácia zostane v blízkosti 4 %. V budúcom roku by sa mala zmierniť smerom k 3 %,“ doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.
Dodal, že ďalší vývoj bude závisieť predovšetkým od cien energií a ich sekundárnych vplyvov, mzdového vývoja a rozsahu, v akom sa vyššie vstupné náklady premietnu do spotrebiteľských cien. Neistota podľa neho zostáva naďalej zvýšená.
ŠÚ SR informoval, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júni medzimesačne klesli o 0,1 %, bol to prvý medzimesačný pokles cien od začiatku roku. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla 3,5 %, čo bola rovnako ako v marci najnižšia hodnota v tomto roku.
„Neskôr počas roka, smerom k jeho záveru, by sa do cien mohli začať predsa len premietať aj sekundárne efekty vyšších cien energií z jari tohto roka (ropy a plynu). Tie by mohli spomaliť zvoľňovanie inflácie služieb, ktorá by mala ustupovať pod vplyvom spomaleného ekonomického rastu (a poklesu spotreby) a prinášať silný nákladový faktor do cien bežných tovarov a potravín. Inflácia by sa tak mohla opäť zrýchľovať smerom k 4 %. V priemere v tomto roku očakávame, že inflácia zvoľní z minuloročných 4 % na 3,7 % a v poklese (smerom k 2,5 %) by mala pokračovať aj v budúcom roku,“ priblížil Koršňák.
Vzhľadom na blížiace sa voľby nateraz Koršňák nepredpokladá zásadnejšiu úpravu cien energií pre domácnosti v budúcom roku. „Za pravdepodobnejší scenár považujeme, že vo volebnom roku sa na Slovensku globálny cenový šok v energiách plne nepreleje do inflácie, ale cez vyššiu energopomoc do deficitu verejných financií. To len zvýši potrebu a rozsah fiškálnej konsolidácie po voľbách v jeseni 2027 a zvyšuje riziko nadpriemernej inflácie aj po roku 2028,“ upozornil analytik UniCredit Bank.
„Vývoj v prvom polroku bol priaznivejší, než sme očakávali, najmä vďaka lepšiemu vývoju cien potravín. Priemerná inflácia za prvých šesť mesiacov dosiahla 3,7 %. Naďalej očakávame, že celoročná inflácia zostane v blízkosti 4 %. V budúcom roku by sa mala zmierniť smerom k 3 %,“ doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.
Dodal, že ďalší vývoj bude závisieť predovšetkým od cien energií a ich sekundárnych vplyvov, mzdového vývoja a rozsahu, v akom sa vyššie vstupné náklady premietnu do spotrebiteľských cien. Neistota podľa neho zostáva naďalej zvýšená.
ŠÚ SR informoval, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júni medzimesačne klesli o 0,1 %, bol to prvý medzimesačný pokles cien od začiatku roku. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla 3,5 %, čo bola rovnako ako v marci najnižšia hodnota v tomto roku.