< sekcia Ekonomika
Analytici: Inflácia by sa mala pohybovať blízko 4 %
Neskôr počas roka, smerom k jeho záveru, by sa do cien mohli začať premietať aj sekundárne efekty vyšších cien energií (ropy a plynu).
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Inflácia by sa v najbližších mesiacoch mala pohybovať blízko 4 %, resp. jemne pod touto úrovňou. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o májovej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Neskôr počas roka, smerom k jeho záveru, by sa do cien mohli podľa neho začať premietať aj sekundárne efekty vyšších cien energií (ropy a plynu). Tie by mohli spomaliť zvoľňovanie inflácie služieb, ktorá by mala ustupovať pod vplyvom spomaleného ekonomického rastu (a poklesu spotreby) a prinášať silný nákladový faktor do cien bežných tovarov a potravín. „Priemerná inflácia by tak v tomto roku mala zotrvať blízko minuloročných úrovní, teda 4 %, resp. len nepatrne pod,“ spresnil.
„V dôsledku spôsobu regulácie, ktorá na Slovensku zvyčajne prebieha len raz ročne, nateraz neočakávame nárast regulovaných cien energií na bývanie - to bude Slovensko čiastočne odlišovať od viacerých iných krajín EÚ, kde ceny nie sú regulované alebo sú len čiastočne regulované a cenový šok domácnosti pocítia (alebo už pocítili) i pri cenách elektriny, tepla a plynu takmer okamžite,“ priblížil.
„Vzhľadom na blížiace sa voľby nateraz nepredpokladáme zásadnejšiu úpravu cien energií pre domácnosti ani od januára budúceho roka, a to najmä v našom základnom scenári stabilizácie konfliktu. Za pravdepodobnejší scenár považujeme, že vo volebnom roku sa na Slovensku globálny cenový šok v energiách plne nepreleje do inflácie, ale cez vyššiu energopomoc do deficitu verejných financií. To len zvýši potrebu a rozsah fiškálnej konsolidácie po voľbách v jeseni 2027 a zvyšuje riziko nadpriemernej inflácie aj po roku 2028,“ dodal Koršňák.
Neistota podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša zostáva zvýšená a odhady inflácie si môžu v najbližších mesiacoch vyžadovať častejšie revízie než zvyčajne. „Do spotrebiteľských cien sa zároveň prenášajú aj mzdové náklady. Náš odhad inflácie na rok 2026 zatiaľ ponechávame nezmenený na úrovni 4 %. V roku 2027 očakávame spomalenie inflácie smerom k 3 %,“ podčiarkol Kočiš.
„Náš odhad inflácie pre tento rok predstavoval obdobnú úroveň ako vlani, teda nárast cien tovarov a služieb na úrovni cca 4 %. Tohto odhadu sa zatiaľ aj držíme. Avšak v závislosti od vývoja a dĺžky trvania konfliktu či jeho dosahov na vývoj na svetových trhoch nevylučujeme, že odhady tohtoročnej inflácie sa budú prehodnocovať smerom nahor. Niektoré prognózy odborníkov v prípade SR hovorili už počas predchádzajúcich týždňov či mesiacov o potenciálnej úrovni okolo 6 %, ale objavili sa už aj vyššie na úrovni 7 %,“ doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.
ŠÚ SR informoval, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v máji 2026 zvýšili medzimesačne o 0,4 %. Inflácia na medziročnej úrovni dosiahla 3,8 %. V medzimesačnom aj medziročnom porovnaní bola aktuálna hodnota mierne nižšia ako v apríli.
Neskôr počas roka, smerom k jeho záveru, by sa do cien mohli podľa neho začať premietať aj sekundárne efekty vyšších cien energií (ropy a plynu). Tie by mohli spomaliť zvoľňovanie inflácie služieb, ktorá by mala ustupovať pod vplyvom spomaleného ekonomického rastu (a poklesu spotreby) a prinášať silný nákladový faktor do cien bežných tovarov a potravín. „Priemerná inflácia by tak v tomto roku mala zotrvať blízko minuloročných úrovní, teda 4 %, resp. len nepatrne pod,“ spresnil.
„V dôsledku spôsobu regulácie, ktorá na Slovensku zvyčajne prebieha len raz ročne, nateraz neočakávame nárast regulovaných cien energií na bývanie - to bude Slovensko čiastočne odlišovať od viacerých iných krajín EÚ, kde ceny nie sú regulované alebo sú len čiastočne regulované a cenový šok domácnosti pocítia (alebo už pocítili) i pri cenách elektriny, tepla a plynu takmer okamžite,“ priblížil.
„Vzhľadom na blížiace sa voľby nateraz nepredpokladáme zásadnejšiu úpravu cien energií pre domácnosti ani od januára budúceho roka, a to najmä v našom základnom scenári stabilizácie konfliktu. Za pravdepodobnejší scenár považujeme, že vo volebnom roku sa na Slovensku globálny cenový šok v energiách plne nepreleje do inflácie, ale cez vyššiu energopomoc do deficitu verejných financií. To len zvýši potrebu a rozsah fiškálnej konsolidácie po voľbách v jeseni 2027 a zvyšuje riziko nadpriemernej inflácie aj po roku 2028,“ dodal Koršňák.
Neistota podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša zostáva zvýšená a odhady inflácie si môžu v najbližších mesiacoch vyžadovať častejšie revízie než zvyčajne. „Do spotrebiteľských cien sa zároveň prenášajú aj mzdové náklady. Náš odhad inflácie na rok 2026 zatiaľ ponechávame nezmenený na úrovni 4 %. V roku 2027 očakávame spomalenie inflácie smerom k 3 %,“ podčiarkol Kočiš.
„Náš odhad inflácie pre tento rok predstavoval obdobnú úroveň ako vlani, teda nárast cien tovarov a služieb na úrovni cca 4 %. Tohto odhadu sa zatiaľ aj držíme. Avšak v závislosti od vývoja a dĺžky trvania konfliktu či jeho dosahov na vývoj na svetových trhoch nevylučujeme, že odhady tohtoročnej inflácie sa budú prehodnocovať smerom nahor. Niektoré prognózy odborníkov v prípade SR hovorili už počas predchádzajúcich týždňov či mesiacov o potenciálnej úrovni okolo 6 %, ale objavili sa už aj vyššie na úrovni 7 %,“ doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.
ŠÚ SR informoval, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v máji 2026 zvýšili medzimesačne o 0,4 %. Inflácia na medziročnej úrovni dosiahla 3,8 %. V medzimesačnom aj medziročnom porovnaní bola aktuálna hodnota mierne nižšia ako v apríli.