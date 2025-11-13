< sekcia Ekonomika
Analytici: Inflácia by sa mala spomaliť v novembri, v decembri zrýchli
Inflácia by sa mala ešte jemne spomaliť aj v novembri, najmä vďaka stále priaznivému bázickému efektu u potravín.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Inflácia by sa mala ešte jemne spomaliť aj v novembri, najmä vďaka stále priaznivému bázickému efektu u potravín. V decembri by sa inflácia mohla, naopak, prechodne opäť mierne zrýchliť. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o októbrovej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Akokoľvek i v decembri najskôr inflácia zotrvá jemne pod úrovňou 4 %, pričom v priemere za celý rok by mala zaznamenať presne 4 %. Aj budúci rok bude infláciu ovplyvňovať najmä domáca fiškálna konsolidácia. Tá tentoraz prinesie len marginálnu úpravu DPH, ktorej celkový vplyv by nemal presiahnuť 0,1 percentuálneho bodu,“ spresnil.
Výrazný vplyv by podľa neho mala mať zmena formy dotácie tepla, ktorá by sa mohla zmeniť z dotácie cien na formu priamych kompenzácií domácnostiam (šeky). „Vyššie ceny tepla by tak mali udržať celkovú infláciu v budúcom roku blízko 3,5 %. Veľkej časti domácnosti však bude táto vyššia inflácia kompenzovaná cez príjem (šeky na teplo),“ dodal Koršňák.
„Predpokladáme, že aj v novembri bude medziročná inflácia na podobnej úrovni ako v októbri, pričom v decembri by medziročný rast cien mohol mierne poskočiť nahor v dôsledku nižšej bázy z decembra minulého roka, očakávame hodnotu tesne nad štyrmi percentami medziročne. Priemerná miera inflácie by tak v tomto roku mohla dosiahnuť 4 %, v budúcom roku predpokladáme jej priemer na úrovni 3,5 %,“ poznamenal analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.
„Priemerná inflácia za desať mesiacov dosahuje 4 % a celoročná inflácia by sa mohla udržať v pásme 3,8 - 4 %. Ceny na Slovensku síce naďalej zostávajú vyššie ako v eurozóne, no rozdiel sa zmenšuje. Hlavným rizikom do zimy ostáva sektor služieb, kde sa stále prejavujú stúpajúce náklady práce a tlak na marže. V budúcom roku neočakávame, že by sa mala opakovať situácia z tohto roka, keď vyššia DPH a neskôr transakčná daň podporili rast cien,“ doplnil Tomáš Boháček, analytik 365.bank.
Eva Sadovská, analytička WOOD & Company, dodala, že inflácia za prvých desať mesiacov roka 2025 dosiahla priemernú úroveň 4,0 %. „A očakávame, že okolo tejto hodnoty sa bude nachádzať aj celoročný priemer,“ uzavrela.
ŠÚ SR informoval, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v októbri 2025 sa v porovnaní so septembrom zvýšili len mierne, o 0,1 %. Inflácia, teda rast cien v medziročnom porovnaní, dosiahla úroveň 3,7 %, bola to najnižšia hodnota v tomto roku, rovnako ako v apríli. Pod hranicu 4 % sa dostala po piatich mesiacoch.
