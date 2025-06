Analytici: Inflácia by sa mohla udržovať nad úrovňou 4 %

Bratislava 13. júna (TASR) - Inflácia by sa aj v nasledujúcich mesiacoch mala udržať mierne nad úrovňou 4 %. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o májovej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



„Na ceny potravín by aj počas zvyšku roka mohli pôsobiť externé faktory, a to od šírenia infekcií, ktoré majú potenciál znižovať domácu produkciu v živočíšnej výrobe až po sucho, ktoré zasiahlo región počas zimy a má potenciál ovplyvniť aj časť tohtoročnej úrody. Mierne zvoľnenie dynamiky ich medziročného rastu očakávame až v jeseni, kedy sa už budú porovnávať s vyššou základňou z jesene minulého roka,“ spresnil Koršňák.



Rast cien by mohla podľa neho ešte aj v nasledujúcich mesiacoch podporiť aj nová transakčná daň, ktorá zvyšuje náklady v celom výrobno-distribučnom reťazci. Naproti tomu, tlak na ďalší nárast cien služieb v dôsledku silného rastu miezd v ekonomike by mohol počas roka postupne slabnúť. V dôsledku daňových zmien však ostane inflácia služieb stále na nadpriemernej úrovni. „V priemere za celý rok by tak mala podľa našich odhadov dosiahnuť 4,1 %,“ dodal Koršňák.



„Očakávame, že rast inflácie v medziročnom porovnaní bude, vzhľadom na presne opačný trend v minulom roku, naďalej stúpať. V priemere by však v tomto roku nemala inflácia prekročiť 4,5-percentnú úroveň, čo však bude o viac ako polovicu vyššie tempo rastu, ako v minulom roku,“ zdôraznil Tomáš Boháček, analytik 365.bank.



„V nasledujúcich mesiacoch naďalej očakávame ešte mierne zrýchlenie medziročného rastu cien, ktorý by mohol kulminovať počas leta na úrovni okolo 4,3 %,“ doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne. Podľa jeho odhadu by však priemerná miera inflácie mohla tento rok skončiť mierne pod hranicou 4 %.



ŠÚ SR informoval, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v máji medzimesačne zvýšili o 0,5 %, bol to druhý najvyšší rast cien v tomto roku. Inflácia, teda rast cien v medziročnom porovnaní, dosiahla 4,1 %, vyššiu hodnotu mala naposledy v decembri 2023. Rast cien v medzimesačnom porovnaní najviac ovplyvnili drahšie potraviny s nealko nápojmi, ako aj alkoholické nápoje. Tlmiaci účinok malo najmä zlacňovanie pohonných látok v odbore doprava.