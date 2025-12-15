Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Analytici: Inflácia by v decembri mala zrýchliť k 4 %

ŠÚ SR informoval, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v novembri 2025 medzimesačne zvýšili o 0,3 %, čo bolo viac ako v predošlých troch mesiacoch.

Autor TASR
Bratislava 15. decembra (TASR) - Inflácia by v decembri 2025 mala prechodne zrýchliť k 4 %, takmer výlučne však pod vplyvom bázického efektu. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o novembrovej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

„Očakávame totiž, že minuloročné predvianočné akcie u potravín, pri ktorých obchodníci marketingovo využili blížiace sa zníženie sadzieb DPH na vybrané potraviny, sa tento rok v tak výraznom rozsahu nezopakujú. Sezónny pokles cien potravín bude pravdepodobne miernejší ako v predvianočnom období predchádzajúceho roka, čo prispeje k dočasnému zrýchleniu medziročného rastu cien potravín,“ priblížil.

Budúci rok budú podľa neho určujúcou zložkou inflácie predovšetkým regulované ceny. Zvýšenie cien tepla by mohlo infláciu formálne navýšiť o viac ako pol percentuálneho bodu.

„Infláciu budúci rok najskôr už zásadnejšie nepodporia ceny potravín. Naznačuje to vývoj cien domácich agrokomodít i globálneho indexu cien potravín a poľnohospodárskych komodít (FAO). Predpokladáme preto, že budúcoročná priemerná inflácia zvoľní z tohtoročných 4 % na úrovne okolo 3,5 %. Slovenská inflácia bude i budúci rok ostávať v rámci eurozóny vysoko nadpriemerná,“ dodal Koršňák.

„Očakávame, že priemerná inflácia by mohla v roku 2025 dosiahnuť úroveň 4 %. Na budúci rok naša aktuálna prognóza naďalej predpokladá priemernú infláciu na úrovni 3,5 %. Inflácia naďalej zostane nad úrovňou priemeru eurozóny, pričom spotrebiteľské ceny budú hore tlačiť potraviny aj služby,“ doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.

Podľa analytičky WOOD & Company Evy Sadovskej inflácia za prvých jedenásť mesiacov roka 2025 dosiahla priemernú úroveň 4 %. „Očakávame, že okolo tejto hodnoty sa bude nachádzať už aj celoročný priemer,“ podčiarkla. Infláciu v budúcom roku ovplyvní podľa nej to, ako sa bude dariť slovenskej ekonomike či nezamestnanosti.

„V decembri očakávame návrat inflácie k 4 %. Dôvodom bude odznenie vplyvu výrazného poklesu cien potravín v decembri 2024. Odhad cenového vývoja v úvode budúceho roka bude ovplyvnený konečnými rozhodnutiami o regulovaných cenách energií. S prihliadnutím na prezentovaný systém energetickej pomoci odhadujeme v januári 2026 vážený priemerný rast cien elektrickej energie pre domácnosti o 5 %, plynu o 6,9 % a tepla o 23,2 %. Inflácia by aj na začiatku roka 2026 mala ostať pri úrovni 4 %,“ uzavreli analytici Národnej banky Slovenska.

ŠÚ SR informoval, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v novembri 2025 medzimesačne zvýšili o 0,3 %, čo bolo viac ako v predošlých troch mesiacoch. Referenčná medziročná inflácia dosiahla 3,7 %, čo bola podobne ako v apríli a októbri najnižšia hodnota v tomto roku.
