Analytici: Inflácia do konca roka zostane na podobných úrovniach

Bratislava 15. októbra (TASR) - Inflácia do konca tohto roka v národnej metodike ostane na podobných úrovniach ako v septembri, pričom hlavné inflačné impulzy prídu v budúcom roku spolu s rastom cien energií a so zvýšenou daňou z pridanej hodnoty. Uviedol to Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne, v komentári k údajom o septembrovej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Dynamika rastu cien potravín sa, najmä v porovnaní s minulým rokom, výrazne utlmila, ale aj v najbližších mesiacoch očakávame pokračujúci medziročný rast týchto cien," priblížil Kočiš.



"Očakávame, že priemerná inflácia v tomto roku dosiahne úroveň 2,8 % a v budúcom roku by ceny mohli v priemere medziročne rásť o 4,5 %. Slovensko sa z tohto pohľadu v budúcom roku ocitne v zaujímavej situácii, keď inflácia bude pre známe faktory rásť, ale ECB bude pokračovať v znižovaní svojich sadzieb a uvoľňovaní utiahnutej menovej politiky. Z tohto pohľadu možno očakávať, že vývoj inflácie u nás bude opačný ako vo väčšine krajín eurozóny," spresnil analytik Slovenskej sporiteľne.



Za prvé tri štvrťroky 2024 podľa Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company, inflácia dosiahla v priemere 2,7 %. "Odhad tohtoročného rastu cien tovarov a služieb predpokladáme na obdobnej úrovni, teda okolo 2,7 %. V ďalšom roku ovplyvnia vývoj inflácie aj konsolidačné opatrenia. Očakávame, že sa tempo zdražovania v krajine zrýchli," podčiarkla Sadovská.



"Rast cien sa v septembri spomalil, ale bolo to najmä v dôsledku dočasne priaznivého vývoja cien pohonných látok, ktorý už začiatkom októbra odznel. Niektoré ceny zostávajú naďalej na vyššej ako želanej rastovej trajektórii, napríklad ceny služieb alebo potravín," doplnili analytici úseku meny, štatistiky a výskumu, ktorý spadá pod Národnú banku Slovenska.



ŠÚ SR informoval, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v septembri medzimesačne vzrástli v priemere o 0,1 %, čo bolo menej ako v predošlých dvoch mesiacoch. Spotrebitelia platili v septembri o 2,6 % vyššie sumy ako pred rokom, inflácia sa spomalila na úroveň zaznamenanú v júli.