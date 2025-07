Analytici: Inflácia je zrejme na maxime, koncom roka možno spomalí

Bratislava 15. júla (TASR) - Inflácia na Slovensku, ktorá v v júni zrýchlila na najvyššiu hodnotu za 1,5 roka, pravdepodobne dosiahla svoj vrchol. V najbližších mesiacoch by sa ešte mala pohybovať okolo súčasnej úrovne a koncom roka by už mohla spomaľovať. Predpokladajú to ekonomickí analytici v reakcii na aktuálne údaje, ktoré v utorok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Ceny podľa národnej metodiky vzrástli medziročne o 4,3 % a oproti máju o 0,2 %.



„Júnové zrýchlenie rastu cien na jeden a pol ročné maximum je pravdepodobne vrcholom a inflácia by už ďalej nemala rásť. K tomuto zrýchleniu prispeli takmer všetky základné zložky spotrebného koša vrátane potravín, služieb, či pohonných hmôt,“ priblížil analytik Národnej banky Slovenska (NBS) Branislav Karmažin.



Inflácia meraná národným indexom CPI by sa mala podľa neho ešte tri mesiace pohybovať v blízkosti 4,2 %. „Ku koncu roka by však už slabnúci dopyt a spomaľovanie tempa rastu miezd mali cenové tlaky tlmiť. Rizikom je naďalej vývoj cien vstupov a nákladových položiek (agrokomodít, výrobných cien, veľkoobchodných cien energií),“ doplnil Karmažin.



„Základný naratív rastu cien v tomto roku sa nemení, tohtoročný rast cien je široko rozložený naprieč rôznymi skupinami tovarov a služieb a je poháňaný vyššou daňou z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bola zavedená ako súčasť konsolidačného balíka,“ zhodnotil analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš. Kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim infláciu v tomto roku je podľa neho tiež opätovné zavedenie cenového stropu na energie, ktorý prispel k poklesu inflácie, zároveň však komplikuje proces konsolidácie. Pripomenul, že spotreba je aktuálne mierne utlmená a domácnosti zvažujú niektoré nákupy, čo môže pôsobiť protiinflačne.



Rovnako očakáva, že inflácia dosiahla v júni svoj vrchol. „V druhej polovici roka predpokladáme mierne spomalenie medziročného tempa rastu cien, hoci počas letných mesiacov by sa inflácia mala pohybovať okolo, resp. tesne nad úrovňou 4 %. V štvrtom štvrťroku 2025 by medziročná inflácia mohla klesnúť pod hranicu 4 %,“ avizoval Kočiš.



Dlhodobejšie riziká pre infláciu sú spojené s výhľadom svetového obchodu, keďže recipročné clá by pri niektorých dovážaných tovaroch výrazne zvýšili ceny, ako aj s domácou konsolidáciou, predpokladá analytik 365.bank Tomáš Boháček. „Vzhľadom na smerovanie úsporných opatrení na stranu príjmov a ambíciu ešte vyššej konsolidácie v budúcom ako v tomto roku nepredpokladám, že by mix opatrení nebol proinflačný. Preto by sme už v budúcom roku mohli byť medzi tými mála krajinami EÚ, kde ceny opäť viditeľne zrýchlia,“ doplnil.