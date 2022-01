Analytici: Inflácia sa bude zrýchľovať, zlom príde zrejme v apríli

Bratislava 14. januára (TASR) - Mesačná inflácia za december 2021 vzrástla na 5,8 %, najviac ju ťahali rastúce ceny potravín, stavebných materiálov a najnovšie aj zdražujúce sa noviny. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Ročná inflácia za vlaňajšok dosiahla najvyššiu hodnotu za posledných deväť rokov, a to 3,2 %. Analytici sa zhodli, že zdražovanie bude zrejme pokračovať v zrýchľovaní, zlom sa očakáva v apríli tohto roka.



Analytici úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS) aj analytička WOOD & Company Eva Sadovská sa zhodli na tom, že tento kvartál sa ešte Slovensko ďalšiemu zdražovaniu nevyhne. Obrat očakávajú až v ďalšom štvrťroku.



Analytici ÚMS vyzdvihli, že k decembrovej inflácii prispel najmä pokračujúci rast cien služieb spojených s bývaním a cien tovarov spojených s rekreáciou a kultúrou. "Od konca druhej vlny nového koronavírusu sa v zrýchlení cien tovarov premieta pri vysokom dopyte domácností po zariadeniach nedostatok medziproduktov a silný rast importných cien," skonštatovali analytici.



Takisto upozornili, že tempo rastu cien potravín sa v decembri zrýchlilo výraznejšie, než naznačovali predpoklady. "Medziročné tempo rastu cien potravín by mohlo v marci 2022 atakovať úroveň až takmer deviatich percent," predpovedajú analytici. Takisto od januára zrejme začnú infláciu ťahať nahor aj vyššie ceny elektriny, plynu a tepla. "Vďaka tomu by sa mohla celková inflácia pohybovať na začiatku roka 2022 nad siedmimi percentami, čo odkrojí časť nominálnych príjmov," uzavreli analytici ÚMS.



Rovnako sedempercentnú infláciu odhaduje v prvom kvartáli tohto roka aj Sadovská. V ďalších štvrťrokoch by sa podľa nej mohla inflácia spomaľovať. "Priemernú infláciu za rok 2022 momentálne očakávame na úrovni piatich až šiestich percent. Podobný cenový vývoj očakávame aj v prípade potravín," poznamenala analytička.



Pripomenula, že v tomto roku budú Slováci ešte v inflácii pociťovať aj efekt drahšieho tabaku, pohonných látok či stavebných materiálov.



Sadovská však upozornila na efekt inflácie na úspory Slovákov. "Inflácia valcuje úroky na bankových vkladoch už šiesty rok po sebe (zahŕňajúc už aj rok 2022). Počas posledných piatich rokov inflácia na Slovensku vždy prevýšila úroveň úrokovej miery tak na bežných účtoch, ako aj na termínovaných vkladoch," podotkla analytička. Porovnala, že kým priemerné sadzby na vkladoch s dohodnutou dobou splatnosti od jedného do dvoch rokov boli okolo jedného percenta za rok, v prípade bežných účtov, teda vkladov splatných na požiadanie, išlo o ešte nižšiu úroveň okolo nuly.



"Priemerný rast cien tovarov a služieb sa v rokoch 2017 až 2021 pohyboval v rozmedzí 1,3 až 3,2 %. V roku 2022 to nebude inak, keďže nami očakávaná inflácia na úrovni päť až šesť percent spoľahlivo prevýši úrokové miery na bankových účtoch či vkladoch," uzavrela analytička.



Rovnaké predpovede má aj analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák, predpokladaná inflácia v úvode roka bude podľa neho na úrovni siedmich percent.



Podobné číslo (od šiestich do siedmich percent) uviedla aj analytička 365.bank Jana Glasová.