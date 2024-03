Analytici: Inflácia sa spomaľovala aj vo februári, vďaka potravinám

Bratislava 15. marca (TASR) - Inflácia sa vo februári ďalej spomaľovala, hoci v porovnaní s úvodom roka sa tempo jej zmierňovania predsa len znížilo. K zvoľňovaniu prispievali najmä potraviny, ktorým ešte stále pomáha vysoká porovnávacia základňa z úvodu minulého roka. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o februárovej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Zvoľňovanie dynamiky medziročného rastu bude pokračovať ešte aj v nasledujúcich mesiacoch. Predpokladáme však, že počas jari postupne prestane na medziročnú infláciu pôsobiť priaznivý bázický efekt a jej spomaľovanie sa postupne zastaví," myslí si Koršňák.



Ďalšie zvoľňovanie inflácie budú podľa neho brzdiť rastúce mzdy, ktoré sa budú premietať najmä do cien služieb, i zotavujúca sa spotreba či vyššie spotrebné dane a niektoré poplatky. Dodatočný impulz cenám (najmä tovarov) by mohli doručiť i znovu zrodené úzke hrdlá a vyššia cena kontajnerovej dopravy - komplikácie v doprave tovarov z Ázie do Európy cez Červené more v dôsledku aktivít extrémistických hnutí na Blízkom východe.



"V priemere by mala inflácia podľa našich prepočtov tento rok dosiahnuť 2,8 %. Riziká vidíme momentálne vychýlené skôr smerom k pomalšiemu rastu cien, v závere roka môže trhom s potravinami zamávať aj vstup nového významného hráča v segmente diskontného predaja, ktorý by mohol vytvoriť aj tlak na ďalšie zníženie cien potravín," dodal Koršňák.



"Očakávame, že inflácia v tomto roku dosiahne priemernú úroveň 3 %, pod čo sa podpíše najmä zastropovanie cien energií pre domácnosti a snaha domácností vytvárať úspory, čo bude znižovať inflačný tlak na rast cien zo strany spotreby," doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR v piatok informoval, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb vzrástli vo februári oproti januáru o 0,5 %. Medziročná inflácia dosiahla 3,4 %, čo je hlboko pod maximom z prelomu rokov 2022 - 2023, keď sa inflácia držala štyri mesiace nad úrovňou 15 %.