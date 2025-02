Analytici: Inflácia sa v januári dostala nad 4%, tam by mala zotrvať

Bratislava 3. februára (TASR) - Inflácia na Slovensku sa v januári výrazne zrýchlila nad úroveň 4 %. Nad touto hodnotou by sa pritom mala pohybovať väčšinu roka. Dôvodom je konsolidačný balíček spojený napríklad s rastom základnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH), zhodujú sa ekonomickí analytici. Proti rastu cien naopak pôsobí opätovná štátna pomoc s cenami energií.



Slovensko má podľa aktuálnych údajov zverejnených v pondelok Eurostatom tretiu najvyššiu infláciu meranú jednotnou európskou metodikou (4,1 %) v eurozóne po Chorvátku (5 %) a Belgicku (4,4 %), poukázal hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš. Medzimesačne ceny v SR vzrástli o 1,6 %, čo bolo spolu s Litvou najviac v menovom bloku. V závere vlaňajška bola medziročná harmonizovaná inflácia ešte na úrovni 3,2 %.



"Táto akcelerácia cien sa predpokladala vzhľadom na zavedenie vládneho konsolidačného balíčka zvyšujúceho dane a rôzne poplatky. Pohľad na doteraz zverejnenú štruktúru hovorí, že rastie aj potravinová inflácia a energetická inflácia," zhodnotil Gábriš. Inflácia v sektore služieb zrýchlila zo 6,6 % na 7,8 %.



"Vyššia DPH sa prejavila najmä v cenách služieb, ktoré v januári zrýchlili výrazne nad úroveň tradičnej novoročnej zmeny cenníkov. V cenách potravín sa nateraz vplyv vyššej DPH naplno neprejavil, predpokladáme, že bol do väčšej miery absorbovaný ziskovou prirážkou výrobcov a predajcov," priblížil makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



Naopak, infláciu podľa neho stlmilo vládne zastropovanie cien energií. "Bez tohto opatrenia by januárový rast cien podľa nášho odhadu presahoval 5 %. Opätovne zavedená plošná pomoc tak znovu drží infláciu na nižších úrovniach, štátnu kasu v časoch nevyhnutnej konsolidácie však bude stáť stovky miliónov eur," upozornil.



V ďalších mesiacoch predpokladá Horňák ešte mierne zrýchlenie medziročného rastu cien, ktoré by mohlo kulminovať v lete na úrovniach okolo 4,5 %. Priemerná harmonizovaná miera inflácie za celý rok by tak mohla v SR presiahnuť 4 %, čo by mohol byť druhý najvyšší rast spotrebiteľských cien v Európskej únii (EÚ), kde Európska komisia (EK) očakáva priemernú infláciu 2,4 %.



"Inflácia by sa mala u nás doma počas väčšej časti roka udržať nad hladinou 4 %. To povedie k poklesu čistých reálnych príjmov časti pracujúcich, zosilnený od februára efektom redukcie daňového bonusu. Ale aj dôchodcov, kde je valorizácia nastavená tesne nad úrovňou 2 %," doplnil Gábriš.